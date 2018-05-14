Белые ночи в Хаапсалу пройдут под музыку Чайковского с гостями из России

С 28 по 30 июня город-курорт, где в XIX веке отдыхал всемирно известный русский композитор, будет принимать у себя уже во второй раз фестиваль П.И. Чайковского. Отдыхающие получат возможность насладиться музыкой в исполнении блистательных профессиональных коллективов Санкт-Петербурга, солистов московской «Новой оперы» и Большого театра, а также стать участником грандиозной Ночи балета.

Чайковский посетил этот уголок более 150 лет назад, в 1867 году. На Шоколадном променаде в Хаапсалу есть оригинальный памятник – доломитовая скамья, сооруженная местным скульптором в честь столетия композитора. По преданию, отсюда Петр Ильич любил наблюдать за восходом солнца, чайками и лебедями. Легенда гласит, что, бродя вдоль залива, Чайковский услышал старинную эстонскую мелодию, которая спустя четверть века зазвучала в его Шестой симфонии.

Организаторы фестиваля, год назад решившие возродить традицию некогда известных Дней музыки Чайковского, подготовили для зрителей массу сюрпризов. Главными гостями фестиваля станут музыканты из Санкт-Петербурга – колыбели эстонской профессиональной музыки. Из города на Неве в Эстонию прибудут сразу два представительных коллектива. Зрителей ждет выступление Петербургского большого симфонического оркестра Северо-Запада под управлением Геннадия Чернова и Государственной академической хоровой капеллы Санкт-Петербурга.

Ну и какой же фестиваль Чайковского без балета! Постановщик Маре Томмингас пригласит публику в Хаапсалуский епископский замок окунуться в романтическую ночь балета. В спектакле задействованы солисты международной балетной труппы театра «Ванемуйне». Разумеется, в программе фестиваля есть и несколько изысканных камерных концертов.

Фестиваль П.И. Чайковского откроется 28 июня концертом Государственной академической хоровой капеллы Санкт-Петербурга, в исполнении которой в Хаапсалуском епископском замке прозвучит русская хоровая музыка романтического направления. В этот же вечер в Хаапсалуском курзале Прийт Волмер и Ренэ Соом представят романсы и стихи русских поэтов о любви.