Вт, 28.08.2018
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  • Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром

Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром

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Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву в 11.30. Программа её полуторанедельной работы в приграничном городе началась со встречи с мэром Нарвы Тармо Таммисте и членами городской управы.

Мэр города встретил президента у машины на Петровской площади Нарвы. После чего они прошли в конференц-зал городской управы, где встречи уже ожидали члены городской управы и городской секретарь.

Президент и мэр обменялись приветствиями, в частности Керсти Кальюлайд отметила, что ей приятно видеть, какой интерес вызвал её визит в приграничный город. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.

В первый день визита в программе президента также значится прогулка по речному променаду в 13.30 и общение с нарвитянами.

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