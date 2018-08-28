Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром
28 августа 2018, 12:34
Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву в 11.30. Программа её полуторанедельной работы в приграничном городе началась со встречи с мэром Нарвы Тармо Таммисте и членами городской управы.
Мэр города встретил президента у машины на Петровской площади Нарвы. После чего они прошли в конференц-зал городской управы, где встречи уже ожидали члены городской управы и городской секретарь.
Президент и мэр обменялись приветствиями, в частности Керсти Кальюлайд отметила, что ей приятно видеть, какой интерес вызвал её визит в приграничный город. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.
В первый день визита в программе президента также значится прогулка по речному променаду в 13.30 и общение с нарвитянами.