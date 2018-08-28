Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром

Мэр города встретил президента у машины на Петровской площади Нарвы. После чего они прошли в конференц-зал городской управы, где встречи уже ожидали члены городской управы и городской секретарь.

Президент и мэр обменялись приветствиями, в частности Керсти Кальюлайд отметила, что ей приятно видеть, какой интерес вызвал её визит в приграничный город. После этого встреча продолжилась за закрытыми дверями.