Учиться в мороз: последнее слово остается за родителями

С наступлением холодов жители Эстонии все чаще задумываются о том, вести или нет своих детей в школу, когда на термометре -20. Из-за того, что долгое время зимы были дождливыми, мороз стал восприниматься более остро, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Я считаю, что если мороз больше -20, то пешком идти в школу не стоит, а если ребёнка отвозить на машине, то не стоит этого делать при температуре ниже 25 градусов мороза", - считает Иннар Сутс. А вот сын Иннара Стэн скорее предпочтёт пойти в школу, нежели остаться на внеплановый выходной дома.
Школа может и сама объявить о внеплановом выходном для детей, но всегда последнее слово остаётся за родителями.
Подробнее о том, при какой температуре воздуха школьники могут остаться дома, читайте здесь.