Учиться в мороз: последнее слово остается за родителями

С наступлением холодов жители Эстонии все чаще задумываются о том, вести или нет своих детей в школу, когда на термометре -20. Из-за того, что долгое время зимы были дождливыми, мороз стал восприниматься более остро, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".