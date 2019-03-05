Блог: снежный шторм в Эстонии. На дорогах ад, жителям Таллинна советуют не высовываться из дома

Чтобы попасть в пункт назначения, необходимо запастись временем. Например, возле здания Суперминистерства застрял автобус №32, который не мог повернуть на Пярнуское шоссе. У автобусов были проблемы и с небольшим подъемом перед кинотеатром "Космос". Похожие трудности можно было заметить и на других подъемах в гору в Таллинне. И пешеходам сложнее передвигаться по тротуарам из-за толстого слоя снега.

Синоптик Ханнес Тыниссон, составляющий прогнозы погоды для гоночной команды Оття Тянака, сказал порталу Geenius сегодня утром, что жителям Таллинна и его окрестностей стоит подумать о том, чтобы остаться дома, или же учитывать очень сложные условия на дорогах.

"Условия на дорогах крайне сложные и в ближайшее время еще ухудшатся. Если возможно, оставляйте детей и сами работайте из дома, потому что небольшие дороги местами почти непроходимы, в сторону Тарту ситуация лучше", - сказал Тыниссон.

Ранним утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных шоссе покрыто снегом, на юге Эстонии в основном мокрое или влажное от соли. Температура воздуха на севере страны - около нуля градусов, в северной части материка и на островах идет снег. На дорогах скользко.

По прогнозу днем преимущественно облачная погода. Идет снег, мокрый снег и дождь. С Хийумаа и северного побережья снегопад распространится повсюду и постепенно направится на восток - юго-восток. К вечеру с запада облачность поредеет и осадки прекратятся. Ветер в течение дня обратится на север и усилится, его порывы могут достигать 23 м/с. На дорогах возможна метель и гололедица.