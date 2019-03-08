Союз газет Эстонии признал мнение главного редактора русского Postimees лучшим

В номинации на лучшее мнение на русском языке выиграла публикация главного редактора портала Rus.Postimees Олеси Лагашиной от 13 декабря «Метаморфозы не по Овидию: от пятой колонны до русской цивилизации Марта Хельме» .

В этом году была также разыграна одна премия за лучший материал на тему культуры. Премию финансировала Олеся Лагашина, которая весной прошлого года не взяла деньги, полученные за лучшее мнение 2017 года на русском языке. Победителем стал материал Бориса Туха в Rus.Postimees «Наше завтра в зеркалах утопии и антиутопии» за 30 августа прошлого года.