Сб, 9.03.2019
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Союз газет Эстонии признал мнение главного редактора русского Postimees лучшим

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Жюри Союза газет Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке в прошлом году. Сегодня в Таллиннском Доме учителя состоялась официальная церемония награждения.

В номинации на лучшее мнение на русском языке выиграла публикация главного редактора портала Rus.Postimees Олеси Лагашиной от 13 декабря «Метаморфозы не по Овидию: от пятой колонны до русской цивилизации Марта Хельме».

В этом году была также разыграна одна премия за лучший материал на тему культуры. Премию финансировала Олеся Лагашина, которая весной прошлого года не взяла деньги, полученные за лучшее мнение 2017 года на русском языке. Победителем стал материал Бориса Туха в Rus.Postimees «Наше завтра в зеркалах утопии и антиутопии» за 30 августа прошлого года.

Победившие в различных номинациях журналисты Postimees.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Редакция Rus.Postimees поздравляет Олесю Лагашину и Бориса Туха с победой!

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