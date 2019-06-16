Нарушители, трепещите: на дорогах Эстонии скоро появятся передвижные фоторадары

В феврале этого года префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани сказал, что в 2019 году полиции придется в большей степени рассчитывать на технологические решения, по этой причине с марта на дорогах страны начнут появляться передвижные камеры слежения за скоростью.
Первоначально озвученный срок был перенесен на конец весны или начало лета, но по последней информации камеры появятся на дорогах в июле, сообщает Geenius.
«Сейчас идет тестовый период передвижных камер слежения за скоростью, занимаемся обучением сотрудников, учимся использовать устройства и тестируем передвижение данных в базу данных. Передвижные камеры начнут использовать по всей Эстонии в первую очередь в тех местах, где происходят ДТП и где остановка автомобилей небезопасна», - сказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Она отметила, что участникам дорожного движения стоит учитывать, что передвижные камеры могут встретиться повсюду.
Напомним, по прогнозам МВД, поскольку Департамент полиции и погранохраны закупил восемь мобильных камер замера скорости, в этом году сумма оформленных штрафов возрастет примерно на 1,5 млн евро.