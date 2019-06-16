Нарушители, трепещите: на дорогах Эстонии скоро появятся передвижные фоторадары

Первоначально озвученный срок был перенесен на конец весны или начало лета, но по последней информации камеры появятся на дорогах в июле, сообщает Geenius.

«Сейчас идет тестовый период передвижных камер слежения за скоростью, занимаемся обучением сотрудников, учимся использовать устройства и тестируем передвижение данных в базу данных. Передвижные камеры начнут использовать по всей Эстонии в первую очередь в тех местах, где происходят ДТП и где остановка автомобилей небезопасна», - сказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Она отметила, что участникам дорожного движения стоит учитывать, что передвижные камеры могут встретиться повсюду.