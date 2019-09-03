Жители Нымме требуют отправить новый крематорий в топку
Не утихают страсти вокруг строительства крематория на территории кладбища Лийва. Местные жители практически в последний момент узнали о том, что в нескольких сотнях метров от их домов планируется строительство этого не самого приятного учреждения, и бросили все силы на то, чтобы остановить строительство.
На прошлой неделе Rus.Postimees рассказал о том, что так возмутило жителей прилегающих к кладбищу Лийва районов: место, где будет построено ритуальное сооружение, расположено в непосредственной близости от жилых домов и детского сада. «Мы против строительства крематория, так как из труб будет валить дым, будут звонить в колокола и возить покойников, а рядом детский сад! Такое соседство будет травмировать детей!» - заявили они.
Управа района Нымме в лице его старейшины Грете Шиллис ответила: «Строительство на участке недвижимости по адресу Валдеку, 113 ведется на основании утвержденной в 2015 году детальной планировки. В октябре прошлого года собственник недвижимости представил Департаменту городского планирования ходатайство об условиях проектирования, а также уточнения условий действующей детальной планировки, не противоречащие ее общему содержанию. Согласно документам, на участке разрешено строительство ритуального здания – крематория».
Именно вопрос детальной планировки и ее уточнения стал поводом для нового обращения жителей района в СМИ: они заявляют, что изменения в детальную планировку внесены с нарушением Закона о строительстве, а значит, стройку нужно немедленно остановить и провести новую планировку.
По словам авторов обращения, конкретно нарушена часть третья 27 статьи Закона о строительстве, которая не позволяет вносить существенные поправки в проектировочные условия утвержденной детальной планировки. Также этот закон не дает возможности дополнять детальную планировку, если это приведет к изменению общей планировки.
«Согласно действующей детальной планировке участка недвижимости Валдеку, 113, участок поделен на более мелкие участки коммерческого назначения, на которых разрешено строительство коммерческих зданий для обслуживания газового оборудования, а также на участки производственной земли, на которых были разрешены строительство подстанции и реконструкция газораспределительной станции. После утверждения детальной планировки произошла смена собственника участка недвижимости Валдеку, 113, и новый собственник захотел построить на участке ритуальное здание».
В требовании указано, что в мае 2017 года Таллиннское городское собрание приняло детальную планировку района Нымме, согласно которой на Валдеку, 113 должны располагаться торговые и коммерческие здания, а также точки общепита и обслуживания. Кроме того, предприятия, предлагающие возможность проведения досуга, и производственные, логистические и складские помещения.
Авторы напомнили, что крематорий является «иным нежилым/культовым и ритуальным зданием», что не согласуется с перечнем, указанным в детальной планировке. Именно поэтому местные жители считают, что при выдаче разрешения на строительство крематория были значительно изменены условия детальной планировки, что противоречит закону. А значит, строительство нужно остановить и провести новую детальную планировку.
Этот запрос мы переслали в Департамент городского планирования и попросили прокомментировать высказанные претензии или объяснить, в чем люди ошибаются?
На вопросы ответил директор службы детальных планировок Арво Риккинен, который сразу сказал, что утверждение о якобы значительном изменении условий детальной планировки не соответствует действительности.
«В детальной планировке целевое назначение строений не указывается с точностью до кода, - объяснил он. – В детальной планировке обозначается целевое назначение участка и его использования. На основании целевого назначения использования участка, обозначенного в детальной планировке, позже обозначают целевое назначение кадастрового подразделения и целевое назначение использования строения (Planeerimisseadus § 126 lg 5)».
По его словам, в детальной планировке Валдеку, 113 была указана коммерческая земля для строительства коммерческого здания, связанного с обслуживанием газового оборудования.
«Коммерческая земля – это земля, используемая в коммерческих целях, на которой положено строить здания коммерческого, офисного или обслуживающего назначения и иных строений коммерческого назначения (Maakatastriseadus § 181 lg 2)», - объяснил Риккинен.
Он заверил, что в условиях проектирования лишь уточнили целевое назначение коммерческого здания: «А поскольку здание по обслуживанию и ритуальное здание оба являются коммерческими зданиями, находящимися на коммерческой земле, то речь не идет о существенном изменении детальной планировки».
Также, объяснил руководитель отдела, речь не идет о детальной планировке, меняющей общую планировку: «Поскольку в действующей общей планировке ведущим целевым назначением участка земли является зона коммерческой смешанной застройки, где может располагаться различное производство, за исключением производства, требующего масштабной санитарной зоны». Отдельно он подчеркнул, что в данном районе действует только общая планировка Таллинна, а не общая планировка Нымме, которая еще не вступила в силу.
Руководитель Департамента городского планирования Игнар Фьюк добавил, что территориально крематорий расположится на территории кладбища. До ближайших домов и тем более детского сада оттуда несколько сотен метров. Более того, в отличие от постоянно упомнающегося Маардуского крематория данное ритуальное здание утоплено в лесном массиве и отгорожено от жилой зоны плотной полосой деревьев: «Я понимаю эмоциональную составляющую этого дела, но появление на территории кладбища крематория более логично, чем, как указали авторы письма, какого-то офиса или увеселительного заведения».
Фьюк заверил, что повторение нашумевшей маардуской истории в данном случае практически исключено: «В Маарду стоит уже устаревшее оборудование. В новом крематории поставят современные печи, как в Вильянди. Там процесс проходит в четыре этапа и выбросы дыма вообще исключены».
Кроме того, не нужно забывать, что кладбище Лийва открыли в начале прошлого века. Расположенные рядом дома начали строить еще в 1960-1970-х годах прошлого века. До сих пор никто из местных жителей не возмущался таким соседством, напротив, дома строили и продолжают строить.
Кстати, в те годы не было современных правил, запрещающих строить дома рядом с «объектами памяти», к числу которых относятся и кладбища, а также и сами кладбища не могут разрастаться за пределы установленных границ. В 1990-х такие правила появились и их соблюдают.
И самое главное! Пойдя навстречу пожеланиям местных жителей, управа района Нымме приглашает всех желающих принять участие в инфочасе, который пройдет 12 сентября в 18.00 в зале Ныммеского социального дома (Пихлака, 12, в зал можно попасть через боковую дверь со стороны улицы Выйду).
На встречу, которую будут переводить и на эстонский, и на русский языки, придут представители Matusebüroo MT Memoris OÜ, строящего злосчастный крематорий, и ответят на все интересующие местных жителей вопросы.