Жители Нымме требуют отправить новый крематорий в топку

На прошлой неделе Rus.Postimees рассказал о том, что так возмутило жителей прилегающих к кладбищу Лийва районов: место, где будет построено ритуальное сооружение, расположено в непосредственной близости от жилых домов и детского сада. «Мы против строительства крематория, так как из труб будет валить дым, будут звонить в колокола и возить покойников, а рядом детский сад! Такое соседство будет травмировать детей!» - заявили они.

Управа района Нымме в лице его старейшины Грете Шиллис ответила: «Строительство на участке недвижимости по адресу Валдеку, 113 ведется на основании утвержденной в 2015 году детальной планировки. В октябре прошлого года собственник недвижимости представил Департаменту городского планирования ходатайство об условиях проектирования, а также уточнения условий действующей детальной планировки, не противоречащие ее общему содержанию. Согласно документам, на участке разрешено строительство ритуального здания – крематория».

Именно вопрос детальной планировки и ее уточнения стал поводом для нового обращения жителей района в СМИ: они заявляют, что изменения в детальную планировку внесены с нарушением Закона о строительстве, а значит, стройку нужно немедленно остановить и провести новую планировку.

По словам авторов обращения, конкретно нарушена часть третья 27 статьи Закона о строительстве, которая не позволяет вносить существенные поправки в проектировочные условия утвержденной детальной планировки. Также этот закон не дает возможности дополнять детальную планировку, если это приведет к изменению общей планировки.

«Согласно действующей детальной планировке участка недвижимости Валдеку, 113, участок поделен на более мелкие участки коммерческого назначения, на которых разрешено строительство коммерческих зданий для обслуживания газового оборудования, а также на участки производственной земли, на которых были разрешены строительство подстанции и реконструкция газораспределительной станции. После утверждения детальной планировки произошла смена собственника участка недвижимости Валдеку, 113, и новый собственник захотел построить на участке ритуальное здание».

В требовании указано, что в мае 2017 года Таллиннское городское собрание приняло детальную планировку района Нымме, согласно которой на Валдеку, 113 должны располагаться торговые и коммерческие здания, а также точки общепита и обслуживания. Кроме того, предприятия, предлагающие возможность проведения досуга, и производственные, логистические и складские помещения.

Авторы напомнили, что крематорий является «иным нежилым/культовым и ритуальным зданием», что не согласуется с перечнем, указанным в детальной планировке. Именно поэтому местные жители считают, что при выдаче разрешения на строительство крематория были значительно изменены условия детальной планировки, что противоречит закону. А значит, строительство нужно остановить и провести новую детальную планировку.

Этот запрос мы переслали в Департамент городского планирования и попросили прокомментировать высказанные претензии или объяснить, в чем люди ошибаются?

На вопросы ответил директор службы детальных планировок Арво Риккинен, который сразу сказал, что утверждение о якобы значительном изменении условий детальной планировки не соответствует действительности.