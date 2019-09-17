Статья Postimees о Тартуском университете привела к уголовному делу

Девятого сентября Postimees писал о том, что работники лаборатории умных материалов Технологического института Тартуского университета выиграли тендер, организованный этой же лабораторией.

В 2016 году (договоры по-прежнему в силе) тендер выиграли два предприятия: принадлежащее руководителю лаборатории Алво Ааблоо предприятие Estrotech и Inchworm Machines OÜ, принадлежащее инженеру этой лаборатории. Связанным с лабораторией предприятиям заплатили почти 80 000 евро.

Прийт Кулль (слева) и Арво Аабло позируют в рамках совместного научного проекта. ФОТО: Margus Ansu

«Производство начали, чтобы проверить появившиеся у общественности подозрения относительно того, что работники ТУ нарушили правила, налагающие ограничения на ведение дел», - пояснил прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аллар Нису.

«Хотя указанный случай произошел некоторое время назад, как закон, так общественное чувство справедливости требуют, чтобы был дан единый ответ: были нарушены правила или нет. Единственная возможность дать исчерпывающий ответ на этот вопрос - использовать средства уголовного дела. Чтобы не повлиять на расследование, мы сейчас не может подробнее рассказать о возможном уголовном деле», - сказал он.

В случае с Аабло, конфликт интересов признал сам университет. Благодаря запросу Postimees, ТУ обнаружил, что составителем тендера, согласно бумагам, был сотрудник возглавляемой Аабло лаборатории IMS Таури Тятте. «Оценивая последствия этого рамочного тендера, мы обнаружили возможность конфликта интересов, поскольку Тятте находился под непосредственным руководством Аблоо», - сказала пресс-секретарь университета Кристина Курм.

Весна 2013 года. Таури Тятте, который в будущем проведет государственный тендер, и победитель Прийт Кулль знакомятся с проектом Marsi-maja лаборатории IMS. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В архиве государственных заказов можно найти еще один заказ на компоненты мехатроники от 2014 года, в рамках которого те же предприятия получили договоры на 40 000 евро. В 2013 году Estrotech продал для лаборатории идей Технологического института Тартуского университета различных принадлежностей на сумму в 28 000 евро.

Postimees получил множество сообщений от разных людей о деятельности этой лаборатории даже после публикации этой статьи.

В случае признания виновным в нарушении ограничений при ведении дел полагается денежное наказание или лишение свободы сроком до одного года.