Полиция: почти все подростковые преступления идут от алкоголя, но штрафами проблему не решить

Проблема очевидна. Совсем недавно Rus.Postimees публиковал интервью с родственницей подростка, совершившего жестокое преступление в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также признает наличие проблем с доступностью спиртного для несовершеннолетних.

Несмотря на то, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена, руководитель участковых полицейских Ида-Таллиннской группы Ида-Харьюского отделения полиции, комиссар полиции Маргарита Ингель подтвердила Rus.Postimees, что случаи, когда алкоголь и сигареты подросткам покупают взрослые, действительно бывают, и как только полиция получает сообщение, что такое где-то происходит, она сразу принимает меры.

"Передавать алкоголь детям запрещено законом: это наказывается в административном порядке. Если в течение года наблюдается систематичность в таких действиях, возбуждается уголовное дело, и наказанием может быть даже тюремный срок. Неуплаченный штраф тоже можно заменить арестом. Как правило, люди, занимающиеся такой деятельностью, у полиции на виду, и ими вплотную занимаются участковые", - отметила Ингель.

Она также отметила, что в случае, когда алкоголь несовершеннолетнему предлагает его родитель или другой совершеннолетний родственник, в глазах закона он точно так же является нарушителем и может быть наказан.

Ингель заверила, что в целях снижения доступности алкоголя для несовершеннолетних полиция проводит превентивные мероприятия: есть договоренность со всеми сетями магазинов, были проведены семинары с участием заведующих магазинов и продавцов.

"Полиция постоянно собирает информацию о таких случаях и призывает людей сообщать. Зачастую люди не вмешиваются, считая это бесполезным, но самом деле это очень важная информация, на основе которой проводятся полицейские операции. И в действительности уже очень много людей было привлечено к ответственности", - сказала она.

Полиция, по словам Ингель, проводит и контрольные закупки с участием несовершеннолетних, проверяя компетентность продавцов. Перед началом лета в Ласнамяэ в ходе проверки из шести контрольных закупок пять были провалены - пять продавцов попались на нарушении, признала комиссар. В таких случаях полиция вызывает владельцев магазинов на профилактические беседы. "Если нарушение повторится позднее в ходе полицейской операции — будет штраф", - отметила она.

Ингель отметила, что в Ласнамяэ практически нет ночных клубов, где могла бы незаконно находиться молодежь, но во время концертных мероприятий выставляется усиленный контингент, полиция отсеивает по возрастному цензу, проверяет состояние молодых людей. При этом, по ее словам, важно чтобы родители тоже интересовались, как их дети проводят время. Полиция и школа не являются основными воспитателями ребенка, этим все-таки должны заниматься родители, указала она.

"Проверять подростков на предмет алкогольного и наркотического опьянения можно в том случае, если есть внешние признаки — визуальные и поведенческие. Молодежь часто ведет себя развязно и может шуметь, что является одним из признаков употребления. Если подросток никому не мешает, проверять его на алкогольное опьянение неоправданно. Если люди видят, что подростки шумят и мешают окружающим, можно и нужно вызвать полицию", - добавила Ингель.

Между тем, представитель полиции не склонна преуменьшать роль семьи: практически все молодежные преступления, по ее словам, в той или иной степени связаны с употреблением алкоголя и наркотиков. То же самое касается и несчастных случаев с детьми. "У подростков возникают проблемы как у всех, и они ищут доступные для себя способы эскапизма", - сказала полицейская.

По ее словам, очень редко дети попадают в полицию после первого употребления алкоголя — как правило у них к этому времени уже есть история употребления и незаконных деяний.

"Если мы говорим о малолетних преступниках — это все дети, которые в своей жизни испытали насилие на себе, прежде всего со стороны родителей. По статистике треть случаев семейного насилия происходит в присутствии ребенка, а каждый девятый случай — по отношению к самому ребенку", - отметила Ингель.