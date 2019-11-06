Наталья Сааль: говорить с беременными о насилии в семье – неуместно

Мы поговорили об этом в студии с журналистом Натальей Сааль, много лет руководившей женским журналом «Яна».

Выдержки из беседы:

– Насколько уместны рекомендации министра? Существует ли грань между насилием и ссорой в семье?

– Думаю, что говорить с беременными женщинами на такие сложные темы – это не слишком уместное решение хотя бы потому, что женщина в обычном состоянии и на последних сроках – это два разных человека.

А что касается грани, то здесь не всё так сложно. Если в столкновении мнений и интересов сохранятся чувство безопасности, уважение по отношению к собеседнику, и мы не отклоняемся от обсуждаемого вопроса, то это может быть ссора или полемика. Как только я попытаюсь добиться возвышения над оппонентом, это превратится в насилие, будь то в семье, в школе или на уровне государства.

Я считаю, что если мужчина избивает в семье или на улице ребенка – своего или чужого, женщину – свою или чужую – это бред, абсурд и уголовная статья. Существует физическое и психологическое насилие, а где оно происходит – не имеет значения.

– Должны ли женщины терпеть агрессию в семье? И до каких пор?

– Я вспоминаю в таких случаях жесткое и некорректное выражение: если ты получила один раз – я тебя пожалею, если получила снова – я тебе добавлю. Говорит это об одном: первый раз всегда бывает внезапным, ты его не ждешь и не знаешь, что с этим делать.

Если же ты получила второй раз, значит, ты не вынесла из произошедшего урока. Надо бежать, кричать и что-то предпринимать. Ищите помощи! Если подобное происходит в семье – это проблема. Ее нужно решать.

Девочек столетиями учили терпеть, и избавиться от этого мы сразу не сможем. Но терпеть физическое насилие в семье не должны ни женщины, ни мужчины!

– Насилие – это личное дело семьи?

– Насилие никогда не может быть личным делом. Хорошо, если ты можешь дать сдачи. Иногда у супругов так выглядят любовь и благополучие. Но в том случае, если вы чувствуете себя жертвой и понимаете, что рядом помощи нет, нужно искать поддержки где-то подальше. Будет ли это государство, волонтерские службы и кто-то еще – не мне решать.

– А соседям стоит вмешиваться?

– Это тонкий вопрос. Если я слышу свару двух взрослых людей – это одно. Если я слышу, что страдает ребенок, – это другое. Тут я попробую либо постучать в дверь, либо позвонить в 112.

– Сколько раз кто-то должен ударить кого-то, чтобы можно было понять, что происходит насилие?