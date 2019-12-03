«Красная секунда»: почему водители не считаются со сложными дорожными условиями?

Очередной выпуск документальной передачи «Красная секунда» будет посвящен непростым дорожным условиям, которые существенно влияют на ситуацию на дорогах страны.

В начале прошлой недели из разных уголков страны поступали сообщения о массовых ДТП в связи с непростыми дорожными условиями - на дорогах, а также тротуарах образовался черный лед. Многие водители не успели адаптироваться с изменившимся погодным условиям, что привело к множеству серьезных ДТП.

Также аварии происходят и с участием снегоуборочной техники. Так, в городе Выру ДТП произошло на перекрестке улиц Юри и Пийри. 62-летний водитель снегоуборочной машины Volvo FM9 не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге легковому автомобилю Toyota Avensis, за рулем которого была 43-летняя женщина. И если в ДТП пострадала водитель легковушки отделалась ушибами, то в Пярнумаа при столкновении двух фургонов погиб мужчина. Дорожные условия на месте аварии были сложными.

К сожалению, довольно большая часть водителей не успевает адаптироваться к зимним погодным условиям, что нередко приводит к серьезным ДТП. Но аварии происходят не только с легковыми машинами, но и грузовиками и снегоуборочной техникой.

Главная рекомендация как полиции, так и дорожных экспертов – отказаться от манеры езды, присущей теплому времени года, поскольку это может сыграть с водителем злую шутку.