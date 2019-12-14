Жителей Эстонии призывают помочь: мать бросила сына возле магазина Maxima, теперь его воспитывает одна бабушка

В спецвыпуске «Kodutunne» посетит участников передачи и покажет, что с помощью добрых людей удалось сделать за год. Также в передаче расскажут о семьях, которые ждут и нуждаются в помощи «Kodutunne» в следующем году.

В том числе передача хочет поддержать и две семьи из Ярвамаа, пишет Järva Teataja.

В следующем году передача хочет отправиться на помощь живущим в деревне Альбу бабушке и ее восьмилетнему внуку.

52-летняя Эве живет вместе с сыном дочери Мартеном Маттиасом. Когда ему был год и восемь месяцев, мать оставила его перед магазином Maxima и с тех пор его воспитывает бабушка. Дом, где они живут, совсем крошечный, с низкими потолками и без удобств. Бабушка Эве работает в доильном хлеву. Каждое утро она собирает внука в школу, готовит завтрак и идет на работу. Со всем остальным в течение дня Мартен Маттиас должен справляться сам. Он и справляется, а вечером ждет бабушку домой. Вместе они обсуждают случившееся за день и строят планы на будущее. Это их маленький мир.

«Kodutunne» хочет помочь этой прекрасной бабушке и построить в маленьком чулане канализацию и душевую, чтобы немного облегчить нагрузку, с которой вынуждены справляться бабушка и внук.

Также передача «Kodutunne» надеется в следующем сезоне помочь молодому человеку из Тюри, о котором Rus.Postimees уже писал.

ФОТО: Kaader saatest

В августе прошлого года тогда еще 15-летний Расмус играл с друзьями в мяч и так неудачно упал в озеро, что получил тяжелые травмы шеи. В результате несчастного случая у Расмуса повреждены третий и четвертый шейные позвонки, он парализован ниже шеи. Подросток сильно замотивирован, но, к сожалению, травмы очень серьезные, поэтому лучение Расмуса очень дорогостоящее.

Сейчас он полностью зависит от аппарата искусственного дыхания, круглосуточного присутствия и помощи близких, поскольку фильтры и другие некоторые компоненты аппарата необходимо постоянно менять. Также очень важны физиотерапия и деятельностная терапия. К сожалению, в их доме нет такой комнаты, где молодой человек мог бы выполнять необходимую тренировку. «Kodutunne» хочет приобрести необходимый тренажер и переделать комнату так, чтобы Расмус мог там проходить процедуры физиотерапии.

Спецвыпуском «Kodutunne» призывает помочь тем, кому больше не на кого надеяться — открыты телефонные линии для пожертвований, чтобы передача могла помочь еще большему количеству семей в Эстонии.

В спецвыпуске также принимают участие известные эстонские артисты: Иво Линна, Анне Вески, Биргит Саррап, Отт Лепланд, Карл Мадис и Сюнне Вальтри.