Зеленые Эстонии призывают ужесточить правила продажи праздничной пиротехники

В переданном BNS проекте петиции отмечается, что в Эстонии, в отличие от многих других стран, пиротехнические изделия разрешено продавать круглый год, в результате стихийная пальба продолжается в стране с ноября до середины января.

«Хозяева домашних животных, а также родители маленьких детей уже давно страдают от последствий злоупотребления пиротехникой, - сообщила в интервью BNS лидер зеленых Зюлейха Измайлова. - Непрерывный грохот фейерверков и петард тревожит не только людей и домашних животных, но и лесных зверей и птиц».

Еще одно развлечение, популярное в Эстонии — запуск в небо так называемых китайских фонариков с горящим светильником — опасно не только тем, что фонарик с открытым огнем может стать причиной пожара любого объекта, на который он приземлится, но и тем, что упавшие в море или в лесу остатки фонарика могут стать смертельной ловушкой для обитателей моря или леса.

В своей петиции зеленые призывают отказаться от продажи пиротехники и фейерверков, а также последовать примеру финского города Эспоо, заменившего новогодний салют лазерным шоу, эстонских городов Хаапсалу и Пярну, отказавшимся от новогодних фейерверков.

Авторы петиции напомнили, что, согласно исследованиям немецких ученых, дым от фейерверков и петард в концентрированном виде содержит опасные для здоровья человека и для природы частицы металлов — меди, бария и стронция, используемых для световых эффектов.

Остающиеся на природе отстрелянные гильзы от фейерверков зачастую до весны остаются на улицах, в траве и на земле, продолжая отравлять природу.

Зеленые напомнили, что до 2010 года продажа определенных видов пиротехники в Эстонии была запрещена с 1 ноября до 26 декабря, однако сейчас по какой-то причине этот запрет отменен.

Во многих странах ЕС использовать пиротехнику строго запрещено — как например, в Англии, а в Германии ее использование ограничено только периодом с 29 по 31 декабря, в Финляндии продажа пиротехники запрещена с 1 по 26 декабря.