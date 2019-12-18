Справедливость восторжествовала: житель Эстонии получит за найденное золотое украшение 10 000 евро

По словам Климова, входящего в поисковую группу археолога Марики Мяги, премия для него стала прекрасным сюрпризом, но он не собирается ее себе оставлять, а использует для дальнейшего изучения места, где было найдено ценное украшение. «За эти деньги можно провести раскопки и еще останется, - сказал Климов, добавив, что такое решение было принято всей командой изначально. - Эта премия не должна достаться только мне. Мы нашли золото вместе и у каждого в этом была своя роль».

Одно полевое исследование в месте, где было обнаружено украшение, должно пройти предстоящей весной, а следующая крупная раскопка — летом. Детекторист говорит, что поскольку у государства сейчас нет достаточно денег, чтобы продолжить исследования, то такие альтернативы как фонд Vöimalus всегда приветствуются. «Меня немного беспокоит то, что такой жест должен был быть сделан государством, а не частным фондом. Государство теперь в несколько неловком положении», - сказал Климов.

Что же касается общины детектористов, по мнению Климова, премия от частного фонда — это, безусловно, положительный сигнал для поисковиков-любителей. «Они видят, что если государство не в состоянии, найдутся хотя бы интересующиеся историей люди, которые хотят оказать поддержку».

«Находки — бесценное сокровище нашего народа и данный жест общественный поклон Егору и всей группе», - сказал Saarte Hääl основатель фонда Vöimalus Кристьян Раху. Он отметил, что премия — это сигнал для археологов, профессионалов и многих других, что их упорная и зачастую незаметная работа ценится и мы все ждем, что они продолжат этим заниматься.

Эта премия стала одной из 29 ходатайств, которые фонд удовлетворил.

8 сентября на Сааремаа в месте древнего захоронения возрастом в 1700 лет были обнаружены более семидесяти древних предметов и фрагментов предметов, в том числе серебряные броши, частично серебряные, частично инкрустированные серебром и золотом. Был также найден женский пояс в скандинавском стиле, украшенный серебряными пластинами. Но самой уникальной из находок стал массивный золотое украшение (то ли браслет, то ли ожерелье), датируемое III-IV веком.

Руководившая раскопками археолог Марика Мяги сказала газете Saarte Hääl, что золотые находки являются для эстонской археологии редкими, кроме того, изделия столь тонкой работы никогда ранее не находили.