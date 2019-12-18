Справедливость восторжествовала: житель Эстонии получит за найденное золотое украшение 10 000 евро

Фонд предпринимателя Кристьяна Раху Vöimalus выплатит Егору Климову премию в 10 000 евро за найденное в сентябре на Сааремаа древнее золотое украшение, пишет Saarte Hääl.
По словам Климова, входящего в поисковую группу археолога Марики Мяги, премия для него стала прекрасным сюрпризом, но он не собирается ее себе оставлять, а использует для дальнейшего изучения места, где было найдено ценное украшение. «За эти деньги можно провести раскопки и еще останется, - сказал Климов, добавив, что такое решение было принято всей командой изначально. - Эта премия не должна достаться только мне. Мы нашли золото вместе и у каждого в этом была своя роль».
Одно полевое исследование в месте, где было обнаружено украшение, должно пройти предстоящей весной, а следующая крупная раскопка — летом. Детекторист говорит, что поскольку у государства сейчас нет достаточно денег, чтобы продолжить исследования, то такие альтернативы как фонд Vöimalus всегда приветствуются. «Меня немного беспокоит то, что такой жест должен был быть сделан государством, а не частным фондом. Государство теперь в несколько неловком положении», - сказал Климов.
Что же касается общины детектористов, по мнению Климова, премия от частного фонда — это, безусловно, положительный сигнал для поисковиков-любителей. «Они видят, что если государство не в состоянии, найдутся хотя бы интересующиеся историей люди, которые хотят оказать поддержку».
«Находки — бесценное сокровище нашего народа и данный жест общественный поклон Егору и всей группе», - сказал Saarte Hääl основатель фонда Vöimalus Кристьян Раху. Он отметил, что премия — это сигнал для археологов, профессионалов и многих других, что их упорная и зачастую незаметная работа ценится и мы все ждем, что они продолжат этим заниматься.
Эта премия стала одной из 29 ходатайств, которые фонд удовлетворил.
8 сентября на Сааремаа в месте древнего захоронения возрастом в 1700 лет были обнаружены более семидесяти древних предметов и фрагментов предметов, в том числе серебряные броши, частично серебряные, частично инкрустированные серебром и золотом. Был также найден женский пояс в скандинавском стиле, украшенный серебряными пластинами. Но самой уникальной из находок стал массивный золотое украшение (то ли браслет, то ли ожерелье), датируемое III-IV веком.
Руководившая раскопками археолог Марика Мяги сказала газете Saarte Hääl, что золотые находки являются для эстонской археологии редкими, кроме того, изделия столь тонкой работы никогда ранее не находили.
Департамент охраны памятников старины посчитал, что не следует назначать вознаграждение человеку, нашедшему древнее золотое украшение, поскольку он работал не сам по себе, а был членом поисковой группы, которой руководил археолог.