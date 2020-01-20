Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза газет Эстонии

Номинантами на звание лучшей публикации на русском языке являются статья Анастасии Тидо, опубликованная в ERR 28 ноября 2019 года, "Транзитная селитра: в опасности Маарду, Палдиски и пассажиры авиарейсов", текст Андрея Бабина, опубликованный в газете "МК-Эстония" 28 августа 2019 года, "Наш корреспондент Сергей Довлатов", опубликованная на Rus.Postimees 16 июля 2019 года статья Ольги Лебедевой "Лжец уровня «бог»: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться", а также серия публикаций Романа Старопопова на Delfi: "Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных" (15 января), "ВИДЕО| Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге" (25 февраля) и "Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ" (1 июля).