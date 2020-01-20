Двое журналистов Rus.Postimees номинированы на премию Союза газет Эстонии

Жюри Союза газет Эстонии выбрало лучшие журналистские публикации на русском языке за 2019 год.
Номинантами на лучшее мнение на русском языке стали Андрей Титов ("Приплыли...", "МК-Эстония", 13 марта 2019 года), Эрик Гамзеев ("Заложники муниципальной политики 21-го века", "Северное побережье", 14 февраля 2019) и Марианна Тарасенко ("Куда хочется послать Языковую инспекцию", Rus.Postimees, 27 февраля 2019).
В категории лучшее мнение на русском языке было представлено десять текстов.
Номинантами на звание лучшей публикации на русском языке являются статья Анастасии Тидо, опубликованная в ERR 28 ноября 2019 года, "Транзитная селитра: в опасности Маарду, Палдиски и пассажиры авиарейсов", текст Андрея Бабина, опубликованный в газете "МК-Эстония" 28 августа 2019 года, "Наш корреспондент Сергей Довлатов", опубликованная на Rus.Postimees 16 июля 2019 года статья Ольги Лебедевой "Лжец уровня «бог»: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться", а также серия публикаций Романа Старопопова на Delfi: "Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных" (15 января), "ВИДЕО| Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге" (25 февраля) и "Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ" (1 июля).
Всего на конкурс в категории лучшая публикация на русском языке были представлены 24 работы. По оценке жюри, уровень текстов был выше, чем ранее.
Жюри руководит журналист и медиаэксперт Павел Иванов. Члены жюри: главный редактор "Деловых ведомостей" Полина Волкова, главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина, главный редактор "МК-Эстония" Андрей Мокиевский, главный редактор Rus.Delfi Андрей Шумаков и выпускающий редактор "Радио-4" Андрей Титов. В категории лучшее мнение на русском языке Андрей Титов не голосовал.