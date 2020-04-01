С 1 апреля выросли зарплаты президента, премьер-министра, членов Рийгикогу и других чиновников

В 2020 году самый высокий индекс зарплаты составляет 1,08. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы, которая в настоящее время составляет 6168 евро.

Это значит, что спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда начиная с 1 апреля будут получать зарплату в размере 6661 евро. Прирост зарплаты составит 478 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента получают государственный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры. С первого апреля они будут получать 5662,50 евро. Их зарплата вырастет на 419 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,75 получают вице-председатели парламентских комиссий и фракции, а также судьи окружных судов. Их доход вырастет на 370 евро и будет составлять 4996,33 евро.

Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу, судьи уездных и административных судов. Их доход с 1 апреля составит 4330,15 евро, что означает прибавку к заработной плате в 321 евро.

Председатель совета Банка Эстонии с 1 первого апреля станет получать 2331,62 евро, а член совета 1665,44 евро.