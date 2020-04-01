С 1 апреля выросли зарплаты президента, премьер-министра, членов Рийгикогу и других чиновников

С 1 апреля повысилась зарплата президента Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министра, председателя Рийгикогу и членов парламента. Зарплата главы государства теперь будет составлять 6661 евро брутто.
В 2020 году самый высокий индекс зарплаты составляет 1,08. Он в свою очередь каждый год умножается на самую высокую ставку заработной платы, которая в настоящее время составляет 6168 евро.
Это значит, что спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда начиная с 1 апреля будут получать зарплату в размере 6661 евро. Прирост зарплаты составит 478 евро.
Зарплату с коэффициентом 0,85 от зарплаты президента получают государственный прокурор, вице-спикеры Рийгикогу, председатели парламентских комиссий и фракций, госсекретарь, члены Госсуда, канцлер права, государственный контролер и министры. С первого апреля они будут получать 5662,50 евро. Их зарплата вырастет на 419 евро.
Зарплату с коэффициентом 0,75 получают вице-председатели парламентских комиссий и фракции, а также судьи окружных судов. Их доход вырастет на 370 евро и будет составлять 4996,33 евро.
Зарплату с коэффициентом 0,65 получают члены Рийгикогу, судьи уездных и административных судов. Их доход с 1 апреля составит 4330,15 евро, что означает прибавку к заработной плате в 321 евро.
Председатель совета Банка Эстонии с 1 первого апреля станет получать 2331,62 евро, а член совета 1665,44 евро.
Напомним, что недавно Rus.Postimees писал о том, что коалиция хочет уменьшить доходы высокопоставленных чиновников. Для этого 25 марта в правление Рийгикогу был передан законопроект о приостановке повышения зарплат высокопоставленным чиновникам. А президент ранее уже заявила, как распорядится повышением зарплаты.