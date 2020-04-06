Пн, 6.04.2020
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Департамент здоровья: ближайшие две-три недели станут для Эстонии переломными

Мартин Кадай

ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция, на которой представители Департамента здоровья, Министерства экономики и коммуникаций, Пыхьяской префектуры полиции и правительства представили обзор происходящего в стране.

В качестве участников были заявлены: руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, префект Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристьян Яани и руководитель штаба центра по связям с общественностью правительства республики Сийм Кумпас.

Темы:

  • сегодняшняя ситуация и тестирование;
  • ограничения на передвижение в магазинах и надзор за этим;
  • социальная кампания, которой людей призывают предотвращать неумышленное распространение коронавируса.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию.

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