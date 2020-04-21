Вопрос читателя: когда откроют площадки для выгула собак?

По словам пресс-секретаря Таллиннской городской канцелярии Инны Мельниковой, на данный момент точной информации по поводу открытия площадок для выгула собак нет.

«Все зависит от решений правительства ЭР в условиях чрезвычайной ситуации – смягчать режим или нет, и если да – то когда конкретно», – объяснила Мельникова и подчеркнула, что только после этого можно что-то планировать.

Напомним, что с 24 марта Таллинн ограничил доступ на площадки для выгула собак, чтобы снизить риск заражения в общественном пространстве. В Таллинне 20 площадок для выгула собак, которые администрируются районными управами.

Премьер-министр Юри Ратас 17 апреля написал в социальных сетях, что у правительства есть возможность на следующей неделе начать разговор о постепенном смягчении ранее введенных ограничений.