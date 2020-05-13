Вопрос читателя: школа готовит выпускной, не грозит ли это штрафами?

Один из вариантов - классы будут разбивать на группы по десять человек или будет весь класс, но без учителей и родителей, присутствовать будут директор, завуч, классный руководитель и фотограф. Также подчеркивают, что родителей, ждущих детей рядом со школой быть не должно. Они ограничатся видеопоздравлением.

По словам специалиста по коммуникациям Министерства образования и науки Лийсы Тагель, выпускной, которые описал читатель, находится в соответствии с правилами.

Тагель отметила, что все традиционные выпускные, на которые приходит много людей и семьи всех учеников, в данным обстоятельствах немыслимы. В то же время, если ситуация в середине июня будет позволять, разрешены выпускные, соблюдающие все правила и действующие на тот момент ограничения на публичные собрания и использующие всевозможные смарт-решения.

В начале мая министр образования и науки Майлис Репс также обращала внимание на то, что важно не забывать о цифровых решениях, которые позволят принять участие в мероприятии родственникам, друзьям и знакомым выпускников.

Более точные инструкции будут составлены тогда, когда станет понятно, какие ограничения будут действовать в июне.

Ранее Министерство образования рекомендовало учебным заведениям не рисковать и не проводить торжественные мероприятия, на которые собирается большое количество людей. Как отметили тогда в Минобре, выпускной отмечать не запрещают, однако стоит подумать о том, чтобы провести все торжества позже, может быть, даже осенью.