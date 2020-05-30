Сб, 30.05.2020
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  • Полиция просит помощи в поисках 85-летней женщины: ей может угрожать опасность

Полиция просит помощи в поисках 85-летней женщины: ей может угрожать опасность

Пропавшая Сальме

ФОТО: Politsei

В деревне Кабли, волости Хяэдемеэсте свой дом покинула 85-летняя Сальме. С 27 мая ее близким не удавалось с ней связаться.

Когда Сальме уходила, на ней была домашняя одежда. Ее рост около 155 см, она очень худая. ​У Сальме коричнево-серые волосы средней длины. У нее нет с собой мобильного телефона. Из-за ее состояния здоровья, Сальме может угрожать опасность.

Поиски Сальме велись вечером 29 мая, ее искали с помощью вертолета. Поиски продолжаются и утром, в субботу, 30 мая. Также привлечен вертолет и добровольцы.

Просим всех, кто видел Сальме или знает о ее местоположении, сообщить незамедлительно по номеру 112.

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