Полиция просит помощи в поисках 85-летней женщины: ей может угрожать опасность

Когда Сальме уходила, на ней была домашняя одежда. Ее рост около 155 см, она очень худая. ​У Сальме коричнево-серые волосы средней длины. У нее нет с собой мобильного телефона. Из-за ее состояния здоровья, Сальме может угрожать опасность.