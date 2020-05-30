Полиция просит помощи в поисках 85-летней женщины: ей может угрожать опасность

В деревне Кабли, волости Хяэдемеэсте свой дом покинула 85-летняя Сальме. С 27 мая ее близким не удавалось с ней связаться.
Когда Сальме уходила, на ней была домашняя одежда. Ее рост около 155 см, она очень худая. У Сальме коричнево-серые волосы средней длины. У нее нет с собой мобильного телефона. Из-за ее состояния здоровья, Сальме может угрожать опасность.
Поиски Сальме велись вечером 29 мая, ее искали с помощью вертолета. Поиски продолжаются и утром, в субботу, 30 мая. Также привлечен вертолет и добровольцы.
Просим всех, кто видел Сальме или знает о ее местоположении, сообщить незамедлительно по номеру 112.