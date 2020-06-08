Нужна ваша помощь: пропал 68-летний мужчина

Полиция проверила возможные места, в которых мужчина может находиться. Также проверены больницы. К сожалению, найти его не удалось.

Когда мужчина уходил из пансионата, на нем была меховая шапка, темная куртка, темные брюки со складками и черные туфли. Его рост - 165 см, он худощавый. У него седые волосы и борода.