Пн, 8.06.2020
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Нужна ваша помощь: пропал 68-летний мужчина

Полиция просит всех, у кого есть информация о мужчине на фотографии, связаться с Центром тревоги по номеру 112.

ФОТО: Politsei

Пятого июня в волости Люганузе из пансионата деревни Аа ушел 68-летний Арли, который до сих пор туда не вернулся, сообщила пресс-служба полиции.

Полиция проверила возможные места, в которых мужчина может находиться. Также проверены больницы. К сожалению, найти его не удалось.

Когда мужчина уходил из пансионата, на нем была меховая шапка, темная куртка, темные брюки со складками и черные туфли. Его рост - 165 см, он худощавый. У него седые волосы и борода.

Полиция просит всех, кто видел Арли или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом, отправив письмо на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee или позвонив в Центр тревоги по номеру 112.

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