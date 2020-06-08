Нужна ваша помощь: пропал 68-летний мужчина

Пятого июня в волости Люганузе из пансионата деревни Аа ушел 68-летний Арли, который до сих пор туда не вернулся, сообщила пресс-служба полиции.
Полиция проверила возможные места, в которых мужчина может находиться. Также проверены больницы. К сожалению, найти его не удалось.
Когда мужчина уходил из пансионата, на нем была меховая шапка, темная куртка, темные брюки со складками и черные туфли. Его рост - 165 см, он худощавый. У него седые волосы и борода.
Полиция просит всех, кто видел Арли или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом, отправив письмо на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee или позвонив в Центр тревоги по номеру 112.