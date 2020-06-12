Пт, 12.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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Более половины спонсоров Олимпийских игр в Токио пока не решили, будут ли они финансировать Игры в 2021 году

Олимпиада в Токио.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

Более половины спонсоров Олимпийских игр-2020 в Токио не определились, будут ли продолжать оказывать финансовую поддержку после переноса Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Sports.

По результатам опроса телеканала NHK, у спонсоров вызывает опасения возможное сокращение зрительской аудитории из-за коронавируса. Также существует риск, что Игры могут быть отменены, если ситуация с пандемией не позволит их провести.

68% опрошенных представителей компаний отметили, что перенос Олимпийских игр на год существенно отразился на финансовом положении спонсоров.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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