Более половины спонсоров Олимпийских игр в Токио пока не решили, будут ли они финансировать Игры в 2021 году

Более половины спонсоров Олимпийских игр-2020 в Токио не определились, будут ли продолжать оказывать финансовую поддержку после переноса Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает Sports.
По результатам опроса телеканала NHK, у спонсоров вызывает опасения возможное сокращение зрительской аудитории из-за коронавируса. Также существует риск, что Игры могут быть отменены, если ситуация с пандемией не позволит их провести.
68% опрошенных представителей компаний отметили, что перенос Олимпийских игр на год существенно отразился на финансовом положении спонсоров.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.