Более половины жителей Токио проголосовали против проведения Олимпиады

Об этом, по данным РИА Новости, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo и телеканалом Tokyo MX.

27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры следует перенести повторно.

За проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3% опрошенных, но 31,1% из них полагают, что соревнования необходимо провести в сокращенном формате.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом текущего года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Кандидат в губернаторы Токио - бывший актер и лидер партии Reiwa Shinsengumi Таро Ямамото - сделал отмену Олимпийских игр одним из главных пунктов своей программы.

"Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады", - заявил он.