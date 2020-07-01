Житель Кохтла-Ярве получил счет за снос своей квартиры, за ремонт которой он еще выплачивает кредит

Как писал Rus.Postimees со ссылкой на “Северное побережье”, отопление в доме 23 на улице Вахтра в Кохтла-Ярве впервые не дали осенью 2015 года из-за долга в 5,5 тысяч евро. В долгах были 10 квартир из 32. На следующий год трубы и радиаторы полопались. Лишившись отопления, жители стали разъезжаться активнее. Но семь человек боролись с холодом с помощью электрических обогревателей до марта 2016 года. Они бросили свои квартиры, лишь когда в доме отключили электричество.

Александру Гаврилову пришлось бросить квартиру, которая была его собственностью и за ремонт которой он еще выплачивал кредит. Местные власти предоставили ему комнату в социальном доме. Поскольку Александр в тот момент жил на пособие по инвалидности и не имел работы, суд признал его банкротом. Но “начать жизнь с чистого листа” не получилось.

Дом на улице Вахтра разрушался и не только вызывал недовольство жителей района, но уже представлял опасность для прохожих. Городское управление разыскивало собственников квартир и высылало им требования привести здание в порядок. Или же самостоятельно снести его.

В январе 2018 года в уже полностью заброшенном доме государство сформировало квартирное товарищество, как того требовал вступавший в силу закон. Но у КТ не было общего собрания, нет членов правления, а любое решение могут принять только все собственники квартир совместно. Около половины квартир в доме жители подарили государству, но остальные по-прежнему имели частных владельцев. Собрать вместе разъехавшихся людей было уже невозможно, поэтому требования к товариществу навести порядок были невыполнимы, хотя и формально обоснованы.

В конце концов, Александр получил из управы письмо о том, что его дом снесут за счет города. Это обойдется примерно в 80 000, и он должен будет заплатить свою долю - около 2 500 евро. Весной городские власти провели конкурс, который выиграла компания Consage. К счастью, снос обошелся гораздо дешевле - всего в 30 тысяч, и Александр получил от городского управления счет на оплату - 1053 евро 80 центов, которые необходимо заплатить в течение месяца.

К счету прилагались фотографии пустого участка, на котором стоял дом и письмо от городского управления. В нем, в частности, указано, что в случае неоплаты счета плательщик должен будет возместить также расходы на взыскание с него денег.

Пять месяцев назад Александр, хоть он и находится на инвалидности, сумел найти работу. Но еще три с половиной года он будет считаться банкротом и не сможет распоряжаться своим банковским счетом свободно. По словам мужчины, после того, как он вышел на работу, 25% от зарплаты у него каждый месяц списывается в пользу банка - для погашения кредита на ремонт его квартиры в доме, которого теперь уже не существует.

Сейчас Александр пытается выяснить юридический вопрос - обязан ли человек, объявленный судом банкротом, платить по счету от городских властей.

Rus.Postimees не удалось получить комментарий о сносе дома на ул. Вахтра от вице-мэра Дениса Вершинина, отвечающего за городское хозяйство - ни весной, до сноса здания, ни теперь.