Жара повлияла на клубнику: на некоторых фермах положение критическое

Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сказала в интервью "Летней студии" на ETV+, что на некоторых фермах положение критическое. "Клубнику не могут собрать в полном объеме. Произошло то, чего производители клубники боялись больше всего: пришла волна жары, созрело много ягод. И у многих фермеров клубника осталась на полях, они не успели ее собрать", - сказала Лиллеметс.

В этом году ситуация с клубникой в Эстонии непростая. Как ранее писал Rus.Postimees, на клубничных полях началось самое напряженное время года. В связи с этим Suitsu Talu приглашает на свои поля собирателей со всей страны, а для жителей Таллинна и Раквере запустили специальный автобус, который по определенным дням будет доставлять их на поля. Поначалу запланированы два рейса: 27 июня и 4 июля. Следующие рейсы будут запланированы в соответствии с заинтересованностью участников и созреванием урожая. Цена собранной клубники постоянно меняется в соответствии с рыночной ценой. Есть и другие возможности для сбора клубники - хутора зовут на помощь на краткосрочную работу, чтобы спасти урожай.