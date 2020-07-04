Кристина Каллас: EKRE тянет нас назад в 1990-е годы

Это было время, которое я не хочу вспоминать, потому что оно не делает чести нашей стране. Однако сегодняшняя речь бывшего председателя EKRE заставит нас вернуться на поля сражений, с которых я надеялась, что мы ушли и никогда не вернемся - кто имеет право, а кто нет чувствовать себя как дома в этой стране.

Этническая принадлежность человека вновь стала ключевым показателем. Старший Хельме не сказал этого прямо, но намекнул на национальность мэра Таллинна. Видимо, опять надо иметь "правильную национальность" для карьеры в Эстонии. Младший Хельме мечтает об Эстонии как о Швейцарии, хотя я растерялась читая это, поскольку Швейцария - это конфедерация четырех автономных частей, где еще и 25 процентов населения иммигранты.

Целью EKRE является не что иное, как выиграть и стать партией премьер-министра после следующих выборов. Эти амбиции могли вырасти только потому, что они почувствовали власть и получили от нее вдохновение и импульс. Однако, по иронии судьбы к власти привела их Центристская партия, которая якобы служит интересам как эстонцев, так и русских. На словах они могут и дальше подтверждать это, но их поступки ведут нас в другое, очень темное будущее. Если EKRE преуспеет в своем плане, и после следующих выборов они будут диктовать свои условия, тогда мы вернемся в глубокую яму 1990-х годов. Это худшее, что Центристская партия когда-либо могла сделать для Эстонии.