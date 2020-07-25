Новый очаг заражения? У еще одного посетителя ночного клуба нашли коронавирус

По имеющейся на данный момент информации, человек, у которого был обнаружен коронавирус, 18 июля во время инфекционного периода посетил ночной клуб Vabank и на следующий день Meresuu SPA. Кроме того, зараженный коронавирусом посещал различные магазины, а также присутствовал 23 июля в 21:00 на сеансе кино в тартуском торговом центре Lõunakeskus.

По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, речь идет о человеке, который пошел на активное сотрудничество и рассказал Департаменту здоровья, куда и когда он ходил. Но Лухт подчеркнула, что человек с симптомами заболевания должен оставаться дома, и заслуживает осуждения то, что сделавший тест зараженный в качестве человека с подозрением на коронавирус посетил еще кинотеатр. После получения положительного результата пробы, по словам Лухт, оба зараженных находятся в изоляции дома. Зараженные не живут вместе, поэтому вероятно, что заражение произошло именно в клубе Vabank, куда они вместе ходили 18 июля. Тийя Лухт сказала, что важно оповестить других людей, которые в эти даты могли находиться в тех же учреждениях.

«Может быть, у нас образовывается новый очаг заражения коронавирусом, - говорит Лухт. - Молодые люди могут легко переносить это заболевание, слегка першит горло, поэтому они не понимают, что вообще заражены, но они переносят заболевание дальше».

Tartu Postimees пытался связаться с представителями как кинотеатра Apollo в Lõunakeskus, так и клуба Vabank, чтобы узнать, сколько человек в данные вечера находились в увеселительных заведениях, будут ли заведения теперь тестироваться всех своих работников и какие дальнейшие шаги предпримут, но до сих пор установить с ними контакт не удалось.

В субботу, 25 июля, стало известно, что в Эстонии за сутки было подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом.