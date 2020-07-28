ТТУ пошел навстречу оставленным за дверью иностранным студентам

Когда сенат университета решил, что не примет этих студентов, то несколько кандидатов обратились к университету, поскольку они были крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

Сегодня ректор Яак Аавиксоо направил абитуриентам письмо, в котором объяснил, что причины принятого решения кроются в постановлении правительства ЭР в связи с распространением коронавируса, а поскольку Таллиннский Технический университет — самый большой университет Эстонии по числу учащихся иностранцев, то университет не может полностью и ответственно соблюдать все регуляции.

«Чтобы удовлетворить ваши ожидания, мы считаем возможным имматрикулировать (внести в список — прим.ред.) вас студентами TalTech по результатам этого года в учебном году 2021/2022, если условия эстонского государства это позволят, а опасность вируса снизится», - помимо прочего говорится в письме Аавиксоо студентам.

Также университет предлагает уже в этом году начать обучение экстерном и изучить необходимые предметы в открытом университете, где можно обучаться онлайн.

Аавиксоо отмечает, что пройденные студентами предметы в режиме э-обучения будут зачтены при их имматрикуляции в их учебной программе.