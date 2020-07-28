ТТУ пошел навстречу оставленным за дверью иностранным студентам

На прошлом неделе Таллиннский Технический университет (TalTech) объявил, что в этом году не примет более 300 иностранных студентов, которые хотели приехать к нам учиться из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Сегодня сенат университета принял решение, что этих студентов переведут сразу на следующий учебный год, пишет Postimees.
Когда сенат университета решил, что не примет этих студентов, то несколько кандидатов обратились к университету, поскольку они были крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.
Сегодня ректор Яак Аавиксоо направил абитуриентам письмо, в котором объяснил, что причины принятого решения кроются в постановлении правительства ЭР в связи с распространением коронавируса, а поскольку Таллиннский Технический университет — самый большой университет Эстонии по числу учащихся иностранцев, то университет не может полностью и ответственно соблюдать все регуляции.
«Чтобы удовлетворить ваши ожидания, мы считаем возможным имматрикулировать (внести в список — прим.ред.) вас студентами TalTech по результатам этого года в учебном году 2021/2022, если условия эстонского государства это позволят, а опасность вируса снизится», - помимо прочего говорится в письме Аавиксоо студентам.
Также университет предлагает уже в этом году начать обучение экстерном и изучить необходимые предметы в открытом университете, где можно обучаться онлайн.
Аавиксоо отмечает, что пройденные студентами предметы в режиме э-обучения будут зачтены при их имматрикуляции в их учебной программе.
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