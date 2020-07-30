От министра финансов Хельме потребуют объяснений из-за его сделки с американским адвокатом

Напомним, что бюро Sporkin & Sullivan LLP должно представлять интересы Эстонии в возбужденном в США деле с отмыванием денег. 28 июля в газете Eesti Päevaleht была опубликована статья, что один из партнеров нанятого эстонским правительством адвокатского бюро Луис Фри некогда представлял интересы российского бизнесмена Дениса Кацыву, который сам обвинялся в масштабном отмывании денег через Danske Bank. Издание называет Фри лоббистом российских интересов. Министр финансов Мартин Хельме, уполномоченный правительством ЭР заключить с юристами контракт на три миллиона долларов, отвергает конфликт интересов. Кроме того, другой случай связанный с Луисом Фри также ставит под сомнение выбор Хельме.

Делом заинтересовалась специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом. По словам ее председателя Юргена Лиги, комиссия желает увидеть заключенный министром договор с адвокатским бюро, узнать о целях этого договора и об обстоятельствах, связанных с его заключением. «Накопилось много вопросов, связанных с этим договором, а публичные комментарии министра вызывающи, так что Рийгикогу не может ждать очередного заседания и должен вызвать его во внеочередном порядке. У Мартина Хельме есть манера говорить не по существу, и игнорировать добрые традиции государственного управления и компетентные советы, так что вмешательство специальных комиссий необходимо», – сказал Лиги.

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк, отметила, что прозрачность – это неотъемлемая часть хорошей политики. «Действия министра финансов непрозрачны, и поэтому специальные комиссии вынуждены проверить заключенный им договор и связанные с ним обстоятельства», – добавила она.

Внеочередное совместное заседание двух комиссий состоится в понедельник 3 августа в 14:00.