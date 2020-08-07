Эстонская турфирма опровергает слова страховщиков, что сейчас следует избегать поездок

«Тогда хорошим советом можно было бы назвать, к примеру, если бы фирма по страхованию автомобилей посоветовала бы избегать поездок на автомобиле, потому что это может привести к ДТП», - считает Сааренд.

«Estravel в сотрудничестве со своим страховым партнером Salva Kindlustus уже длительное время предлагает дополнительное страхование путешествий, которое также покрывает больничное лечение в случае заболевания COVID-19 и организацию возврата на родину. Причем независимо от того, была ли эта территория обозначена как зона риска и кем. По мнению некоторых зарубежных стран, например, Эстония также является зоной риска, хотя, на наш взгляд, это не так», - добавляет Сааренд.

В пресс-сообщении PZU компания ссылалась на случай эстонской семьи, которая полетела чартерным рейсом в Болгарию, но обратно не вернулась. Директор по маркетингу Estravel Айри Илиссон заверила, что в этом году еще не было ни одного официального чартерного рейса из Эстонии в Болгарию, и поэтому информация PZU неверна. «Все эстонские туроператоры исполняют закон и европейские директивы, а всех клиентов пакетных рейсов всегда возвращают на родину. Может быть, это была покупка тура, продавцом которого была зарегистрированная за границей фирма, а отлет чартерного рейса был не из Таллинна?» - рассуждает Илиссон.

В PZU подтвердили, что речь действительно идет об эстонской семье, купившей поездку у иностранного организатора путешествий. Ущерб заключался в том, что организатор путешествий отменил рейс из Болгарии в Таллинн, и сообщил клиенту во время поездки, что в день возврата домой рейс в Эстонию не состоится.