Эстонская турфирма опровергает слова страховщиков, что сейчас следует избегать поездок

Директор по продажам авиабилетов и страховых продуктов Estravel Маури Сааренд возмущен заявлением страховой компании PZU, что следует избегать поездок заграницу. Он считает, что такое заявление страховой компании не соответствует цели страховых товаров.
«Тогда хорошим советом можно было бы назвать, к примеру, если бы фирма по страхованию автомобилей посоветовала бы избегать поездок на автомобиле, потому что это может привести к ДТП», - считает Сааренд.
«Estravel в сотрудничестве со своим страховым партнером Salva Kindlustus уже длительное время предлагает дополнительное страхование путешествий, которое также покрывает больничное лечение в случае заболевания COVID-19 и организацию возврата на родину. Причем независимо от того, была ли эта территория обозначена как зона риска и кем. По мнению некоторых зарубежных стран, например, Эстония также является зоной риска, хотя, на наш взгляд, это не так», - добавляет Сааренд.
В пресс-сообщении PZU компания ссылалась на случай эстонской семьи, которая полетела чартерным рейсом в Болгарию, но обратно не вернулась. Директор по маркетингу Estravel Айри Илиссон заверила, что в этом году еще не было ни одного официального чартерного рейса из Эстонии в Болгарию, и поэтому информация PZU неверна. «Все эстонские туроператоры исполняют закон и европейские директивы, а всех клиентов пакетных рейсов всегда возвращают на родину. Может быть, это была покупка тура, продавцом которого была зарегистрированная за границей фирма, а отлет чартерного рейса был не из Таллинна?» - рассуждает Илиссон.
В PZU подтвердили, что речь действительно идет об эстонской семье, купившей поездку у иностранного организатора путешествий. Ущерб заключался в том, что организатор путешествий отменил рейс из Болгарии в Таллинн, и сообщил клиенту во время поездки, что в день возврата домой рейс в Эстонию не состоится.
Член правления Estravel Айво Такис добавил: «Слепой страх перед путешествиями дальше стран Балтии, который охватил Эстонию, на мой взгляд, является беспочвенным. Путешествуя с умом, вы не представляете опасности ни для себя, ни для других, скорее, наоборот».