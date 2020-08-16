Вс, 16.08.2020
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  • В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер

Вне дома ⟩ В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер

Сособственники Jahu tänavagurmee Алексей Федоренко, Вадим Пярн и Полина Ладнова с последним бургером и на пороге новых проектов.

ФОТО: Вера Копти /Postimees

К большому сожалению завсегдатаев, кафе Jahu tänavagurmee, завоевавшее популярность своими бургерами и пиццей, в субботу работало последний день.

В честь этого не такого уж, судя по настроению сособственников, печального события Алексей Федоренко, Вадим Пярн и Полина Ладнова собрали своих постоянных клиентов и друзей. В торжественной обстановке был приготовлен последний бургер.

Последний бургер Jahu tänavagurmee.

ФОТО: Вера Копти / Postimees

Причина закрытия заведения, два с половиной года назад с успехом сменившего легендарный Söögiplats, проста - об этом мы писали еще шесть лет назад: круглосуточную "будку", которая за эти годы превратилась в уютное кафе, снесут, как уже снесли находившийся рядом цветочный магазинчик. 

2014 год: Легендарное заведение Söögiplats в центре Таллинна снесут

2018 год: Вне дома: куда переехала из Лоо популярная пиццерия

2019 год: На месте бывшей гамбургерной Söögiplats построят семиэтажное офисное здание

Снос начнется на днях. Но молодые совладельцы заведения полны новых идей, которыми они обязательно с нами поделятся. А пока они напоминают: их ресторан Jahu в Каламая продолжает свою работу. 

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