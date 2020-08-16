Вне дома ⟩ В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер

К большому сожалению завсегдатаев, кафе Jahu tänavagurmee, завоевавшее популярность своими бургерами и пиццей, в субботу работало последний день.
В честь этого не такого уж, судя по настроению сособственников, печального события Алексей Федоренко, Вадим Пярн и Полина Ладнова собрали своих постоянных клиентов и друзей. В торжественной обстановке был приготовлен последний бургер.
Причина закрытия заведения, два с половиной года назад с успехом сменившего легендарный Söögiplats, проста - об этом мы писали еще шесть лет назад: круглосуточную "будку", которая за эти годы превратилась в уютное кафе, снесут, как уже снесли находившийся рядом цветочный магазинчик.
Снос начнется на днях. Но молодые совладельцы заведения полны новых идей, которыми они обязательно с нами поделятся. А пока они напоминают: их ресторан Jahu в Каламая продолжает свою работу.