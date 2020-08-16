Вне дома ⟩ В субботу в популярном заведении в центре Таллинна был приготовлен последний бургер

В честь этого не такого уж, судя по настроению сособственников, печального события Алексей Федоренко, Вадим Пярн и Полина Ладнова собрали своих постоянных клиентов и друзей. В торжественной обстановке был приготовлен последний бургер.

Последний бургер Jahu tänavagurmee. ФОТО: Вера Копти / Postimees

Причина закрытия заведения, два с половиной года назад с успехом сменившего легендарный Söögiplats, проста - об этом мы писали еще шесть лет назад: круглосуточную "будку", которая за эти годы превратилась в уютное кафе, снесут, как уже снесли находившийся рядом цветочный магазинчик.

2014 год: Легендарное заведение Söögiplats в центре Таллинна снесут

2019 год: На месте бывшей гамбургерной Söögiplats построят семиэтажное офисное здание