Два пользователя отметили в приложении Hoia, что болеют коронавирусом

По словам советника по вопросам развития цифровых услуг и инноваций Министерства социальных дел Прийта Тохвера, 30 420 раз приложение скачали через Play Market и 16 508 раз – в App Store. Он также отметил, что среди пользователей уже есть и носители вируса: "По меньшей мере два человека подтвердили заболевание".