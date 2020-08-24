Два пользователя отметили в приложении Hoia, что болеют коронавирусом

Эстонское мобильное приложение по отслеживанию контактов с носителями коронавируса Hoia, по последним данным, было скачано 46 000 раз, передает rus.err.ee.
По словам советника по вопросам развития цифровых услуг и инноваций Министерства социальных дел Прийта Тохвера, 30 420 раз приложение скачали через Play Market и 16 508 раз – в App Store. Он также отметил, что среди пользователей уже есть и носители вируса: "По меньшей мере два человека подтвердили заболевание".
Приложение Hoia доступно для скачивания с 20 августа. Оно уведомляет пользователя, если он был в тесном контакте с носителем коронавируса.
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