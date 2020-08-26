В Финляндии для путешественников вводят «светофорную модель»: в какой категории жители Эстонии?

"Зеленая категория": риск заражения не выше, чем в Финляндии. Это страны, где на 100 000 человек приходится 8-10 инфицированных. Ограничений для людей, прибывающих из этих стран, нет. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Эстония, Латвия и Венгрия, пишет Yle.

"Оранжевая категория": риск заражения выше, чем в Финляндии. Показатель заражаемости в этих странах 10-25 случаев коронавируса на 100 тысяч человек за последние две недели. Рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в эти страны.

"Красная категория": риск заражения значительно выше, чем в Финляндии. На 100 тысяч человек приходится выше 25 инфицированных. Поездок в эти страны следует избегать.

Людям, прибывающим из "оранжевых" и "красных" стран, рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин. На границе возможна проверка состояния здоровья.

Понятия "принудительный карантин" в новых инструкциях нет. Директор THL Мика Салминен, однако, пояснил, что человека можно отправить на принудительный карантин в соответствии с вынесенным инфекционным врачом решением, которое было принято на основе индивидуальной оценки состояния здоровья путешественника.

По данным THL, в настоящее примерно половина заражений, выявленных в Финляндии, являются привозными.