В Финляндии для путешественников вводят «светофорную модель»: в какой категории жители Эстонии?

В Финляндии Ведомство здравоохранения и социального развития THL подготовило светофорную таблицу, которая распределяет страны по трем категориям в зависимости от числа зараженных.
"Зеленая категория": риск заражения не выше, чем в Финляндии. Это страны, где на 100 000 человек приходится 8-10 инфицированных. Ограничений для людей, прибывающих из этих стран, нет. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Эстония, Латвия и Венгрия, пишет Yle.
"Оранжевая категория": риск заражения выше, чем в Финляндии. Показатель заражаемости в этих странах 10-25 случаев коронавируса на 100 тысяч человек за последние две недели. Рекомендуется воздержаться от всех необязательных поездок в эти страны.
"Красная категория": риск заражения значительно выше, чем в Финляндии. На 100 тысяч человек приходится выше 25 инфицированных. Поездок в эти страны следует избегать.
Людям, прибывающим из "оранжевых" и "красных" стран, рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин. На границе возможна проверка состояния здоровья.
Понятия "принудительный карантин" в новых инструкциях нет. Директор THL Мика Салминен, однако, пояснил, что человека можно отправить на принудительный карантин в соответствии с вынесенным инфекционным врачом решением, которое было принято на основе индивидуальной оценки состояния здоровья путешественника.
По данным THL, в настоящее примерно половина заражений, выявленных в Финляндии, являются привозными.
Представитель города Вантаа на сегодняшней пресс-конференции рассказал о намерении увеличить число коронатестов в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Вчера сообщалось, что сейчас возможности тестирования не используются в полной мере. Массовые тесты делают только в отношении рейсов, прибывающих из Румынии.