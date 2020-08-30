В Тарту молодые люди раздавали прохожим нацистские пропагандистские газеты

Сегодня, 30 августа, около 15 часов в полицию сообщили о четырех пьяных молодых людях, которые распространяли в Тарту на улице Куперьянова в парке Ваксали агитационные газеты, пишет Tartu Postimees.
Через несколько минут на место прибыл полицейский патруль, но соответствующие описанию люди уже покинули место событий. По словам пресс-секретаря полиции, стражи правопорядка продолжают поиски данных лиц и проверяют окрестности.
Насколько известно Tartu Postimees, пьяные молодые люди выкрикивали на улице «Sieg heil!» и раздавали прохожим пропагандистские газеты Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Название газеты на русском языке означает «Боевой клич национал-социализма», а название статьи - «Немецкая женственность в трудные времена».