Вс, 30.08.2020
Мы никогда не согласимся со сносом мемориала на Маарьямяги. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Тарту молодые люди раздавали прохожим нацистские пропагандистские газеты
1

В Тарту молодые люди раздавали прохожим нацистские пропагандистские газеты

Пропагандистские газеты Национал-социалистической немецкой рабочей партии

ФОТО: Erakogu

Сегодня, 30 августа, около 15 часов в полицию сообщили о четырех пьяных молодых людях, которые распространяли в Тарту на улице Куперьянова в парке Ваксали агитационные газеты, пишет Tartu Postimees.

Через несколько минут на место прибыл полицейский патруль, но соответствующие описанию люди уже покинули место событий. По словам пресс-секретаря полиции, стражи правопорядка продолжают поиски данных лиц и проверяют окрестности.

Насколько известно Tartu Postimees, пьяные молодые люди выкрикивали на улице «Sieg heil!» и раздавали прохожим пропагандистские газеты Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Название газеты на русском языке означает «Боевой клич национал-социализма», а название статьи - «Немецкая женственность в трудные времена».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back