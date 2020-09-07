Майлис Репс пояснила, почему нельзя обязать носить маски в школах

«Обязательным ношением масок в школах пока не будет», – подчеркнула в преддверии нового учебного года в интервью Rus.Postimees министр образования Майлис Репс. Министр пояснила: «Если государство сделает ношение масок обязательным, придется все школы обеспечить ими бесплатно».
«Необходимо будет помочь приобрести эти маски как минимум малообеспеченным людям. Все расходы должно будет взять на себя государство или самоуправления. Такое решение не может быть принято просто так», – признала министр.
По словам Репс, показатели заболеваемости пока не свидетельствуют о том, что в обязательном ношении масок есть необходимость. «К тому же жители Эстонии в целом еще не готовы к ношению масок в общественных местах. Следует также учитывать и тот факт, что маска стоит довольно дорого, значит – это дополнительные расходы», – добавила министр.
Ряд стран Европы уже пошел по пути ношения масок в школах. Например, во Франции дети старше 11 лет в обязательном порядке должны находиться на территории школы в маске. Эстония пока предпочитает придерживаться более гибкой политики в этом плане.
Репс также прокомментировала вопрос допуска к работе пожилых педагогов, относящихся к группе риска: «Если количество зараженных педагогов приблизится в школах к красной черте, мы не станем рисковать и будем принимать какие-то решения. Возможно, встанет вопрос о масках, предоставлении школам своего транспорта, возвращении требования о заполняемости помещений на 50% и т.д.».
Директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар в интервью Rus.Postimees также уточнила: «У всех возрастных педагогов уже сейчас есть возможность работать удаленно. Ни один учитель при этом не спешит себя причислять к группе риска. Им всем рекомендованы к использованию защитные средства, но надо признать, что проводить уроки в масках тяжело и некомфортно».
«Школы обеспечены за счет города Таллинна и масками, и защитными экранами, и мы готовы предоставить их учителям», – подчеркнула руководитель столичной школы.
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