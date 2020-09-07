Майлис Репс пояснила, почему нельзя обязать носить маски в школах

«Необходимо будет помочь приобрести эти маски как минимум малообеспеченным людям. Все расходы должно будет взять на себя государство или самоуправления. Такое решение не может быть принято просто так», – признала министр.

По словам Репс, показатели заболеваемости пока не свидетельствуют о том, что в обязательном ношении масок есть необходимость. «К тому же жители Эстонии в целом еще не готовы к ношению масок в общественных местах. Следует также учитывать и тот факт, что маска стоит довольно дорого, значит – это дополнительные расходы», – добавила министр.

Ряд стран Европы уже пошел по пути ношения масок в школах. Например, во Франции дети старше 11 лет в обязательном порядке должны находиться на территории школы в маске. Эстония пока предпочитает придерживаться более гибкой политики в этом плане.

Репс также прокомментировала вопрос допуска к работе пожилых педагогов, относящихся к группе риска: «Если количество зараженных педагогов приблизится в школах к красной черте, мы не станем рисковать и будем принимать какие-то решения. Возможно, встанет вопрос о масках, предоставлении школам своего транспорта, возвращении требования о заполняемости помещений на 50% и т.д.».

Директор Таллиннской гимназии Паэ Изабелла Рийтсаар в интервью Rus.Postimees также уточнила: «У всех возрастных педагогов уже сейчас есть возможность работать удаленно. Ни один учитель при этом не спешит себя причислять к группе риска. Им всем рекомендованы к использованию защитные средства, но надо признать, что проводить уроки в масках тяжело и некомфортно».

«Школы обеспечены за счет города Таллинна и масками, и защитными экранами, и мы готовы предоставить их учителям», – подчеркнула руководитель столичной школы.