На запланированную перестройку Кесклиннаской гимназии в Нарве не хватает нескольких миллионов

На несколько миллионов дороже

На месте двух старых школьных зданий на улице Пушкина в Нарве должна появиться государственная гимназия. На соседнем участке располагается муниципальная Кесклиннаская гимназия, которая превратится в основную школу: ее исторические здание реконструируют, а поздние многоэтажные пристройки снесут. Вместо них появится современная одноэтажная пристройка со стеклянными стенами - столовая, которую можно будет преобразовывать в актовый зал. Общая площадь здания значительно уменьшится.

Государство выделяет на перестройку муниципальной гимназии 5 млн евро, город должен будет вложить остальные необходимые средства, но не менее 882 тысяч. В реальности доплатить придется гораздо больше, что стало для части депутатов неприятной неожиданностью:

“Если от города раньше надо было 800 тысяч, теперь надо чуть ли не пять миллионов”, - рассказала председатель Стратегической комиссии горсобрания Лариса Оленина.

После того, как это стало понятно, члены комиссии, а также чиновники Департамента городского развития и экономики и работники Кесклиннаской гимназии поехали в Тюри, чтобы посмотреть старое школьное здание, реконструированное теми же архитекторами, что готовили проект для Нарвы.

“Мы посмотрели минусы и плюсы, что и как можно удешевить. Это еще вопрос обсуждения”, - сказала Лариса Оленина.

Она считает, что удешевить проект возможно, но нужно внимательно смотреть, на чем именно. В то же время, в школе Тюри установлено современное оборудование, и на нем, считает Лариса Оленина, экономить нельзя:

“Если уж делать школу, то делать такую, которая отвечает требованиям XXI века. А для этого надо от чего-то отказаться”.

Оппозиционный депутат Сергей Горлач считает, что удорожание было ожидаемо, и оно было вовсе не шестикратным, как об этом говорили депутаты от правящей фракции. По словам Горлача, когда в переговорах с государством устанавливалась минимальная сумма софинансирования со стороны города, еще была неизвестна ни площадь обновленной школы, ни стоимость работ. Поэтому в качестве вклада города временно указали минимальную сумму софинансирования по договору с государством. Но с самого начала, говорит депутат, было понятно, что этих 880 тысяч не хватит.

По мнению Сергея Горлача, который является специалистом по продаже недвижимости, серьезно уменьшить смету сейчас невозможно. А поскольку основные расходы придутся на 2022-23 годы, необходимую сумму в городских бюджетах этих лет можно будет предусмотреть.

Запросили дополнительную помощь

Параллельно с попыткой удешевить проект, депутаты поручили мэру города вести переговоры с государством, чтобы попытаться получить от него больше денег. 21 сентября мэр Алексей Евграфов отправил соответствующее ходатайство министрам Майлис Репс и Яаку Аабу.

“Официального ответа на данный момент я на это письмо не получил, - сказал мэр Нарвы. - Но мы в любом случае движемся дальше”.

Принимать какие-то финансовые решения, по словам мэра, городские власти будут, когда поймут позицию Министерства науки и образования.