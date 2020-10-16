В Ласнамяэ вместо огромного торгово-развлекательного центра хотят построить жилой квартал

В 2008 году Таллинном была утверждена детальная планировка недвижимости по адресу Смуули, 11, согласно которой на территории можно было построить торговый центр высотой до четырех этажей вместе с кинозалом, а также три здания с бизнес-площадями высотой до 12 этажей и еще три - до 14 этажей, однако в 2020 году ни город, ни застройщик, больше не видят на этом месте торговый центр, поэтому вместо этого планируется построить невысокие жилые дома и здания для бизнес-площадей, а также, по условиям города, застройщик также должен построить на этом участке частную школу или детский сад.