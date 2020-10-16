В Ласнамяэ вместо огромного торгово-развлекательного центра хотят построить жилой квартал

Предприятие Kapitel планирует застроить участок площадью 11 гектаров, расположенный возле Нарвского шоссе и улицы Смуули в Ласнамяэ, жилыми домами и зданиями с коммерческими площадями. Ранее на этом месте планировалось построить торговый центр с кинотеаром, пишет Rus.ERR.
В 2008 году Таллинном была утверждена детальная планировка недвижимости по адресу Смуули, 11, согласно которой на территории можно было построить торговый центр высотой до четырех этажей вместе с кинозалом, а также три здания с бизнес-площадями высотой до 12 этажей и еще три - до 14 этажей, однако в 2020 году ни город, ни застройщик, больше не видят на этом месте торговый центр, поэтому вместо этого планируется построить невысокие жилые дома и здания для бизнес-площадей, а также, по условиям города, застройщик также должен построить на этом участке частную школу или детский сад.
"Мы осуществили переоценку данного региона и убеждены, что новый план с разнообразным целевым использованием участка и, очевидно, с его поэтапным воплощением, более целесообразен, чем изначальная цель возвести торгово-развлекательный комплекс", - сообщил председатель правления занимающейся разработкой квартала компании Kapitel Таави Ояла.
Kapitel планирует построить жилые дома и здания с бизнес-площадями вокруг просторного парка, в котором будут расположены игровые площадки и территории с возможностями для занятий спортом.
Напомним, что около семи лет назад на данном земельном участке планировалось строительство огромного торгово-развлекательного центра Panorama City, но в конечном итоге собственник земли отказался реализации проекта.