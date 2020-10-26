Марина Кальюранд: EKRE противопоставляет чистопородных эстонцев всем другим

– Согласно статистике, половина стран ЕС признают брак между людьми одного пола. В ряде стран принят закон о сожительстве, как и в Эстонии. Всё движется в направлении признания однополых браков.

В мире есть лишь единичные страны, которые вынесли на референдум вопрос о браке как о союзе между мужчиной и женщиной: Венгрия, Россия и теперь – Эстония. В целом Европа идет сегодня в другом направлении. 2

– Референдум в Эстонии, судя по всему, уже неизбежен. Как вы относитесь к этой идее? Как будут действовать оппоненты EKRE?

– Считаю неправильным проведение референдума.

Партия социал-демократов против референдума. В случае его проведения мы будем призывать всех в нем участвовать, но голосовать против. 2

– На какой результат вы рассчитываете?

– Отношение к этому вопросу очень разное по возрастным группам. Когда я окончила Тартуский университет, за это грозила уголовная статья. Времена меняются! Нынешние молодые люди, моложе 35 лет, – совершенно другие. Мир меняется, взгляды на права человека тоже меняются. Молодежь стала продвинутой в этой вопросе.

– Как показывает практика, результаты выборов и референдумов делает не молодежь, а люди в возрасте. Допускаете ли вы, что исход референдума предрешен? И готовы ли вы считаться с его результатом?

– Не уверена, что исход предрешен. Кроме того, до сих пор неясно, какова будет юридическая сила этого референдума. Однозначного ответа нет. Если референдум будет проведен открыто и прозрачно, с соблюдением всех правил демократии, мы должны будем его признать, даже если останемся недовольны результатом.

– Правильно ли я понимаю, что сейчас социал-демократы и другие оппоненты EKRE будут агитировать за то, чтобы сказать «нет» традиционным семейным ценностям?

– Мы не призываем говорить «нет». Я и сама – дочь, жена, мать, бабушка и живу в очень традиционном браке со своим супругом более 30 лет.

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать традиционную семью. Просто настало время заявить о том, что и у представителей нетрадиционных браков должно быть право на любовь и семью. 2

У детей должно быть право расти в семье, где их любят. Далеко не все дети счастливы в традиционных семьях.

– Оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству. На что вы рассчитываете? Ведь, по сути, правительство между собой обо всем уже договорилось…

– В некоторых случаях просто нельзя молчать. Да, с большой долей вероятности, вотум недоверия не пройдет. Но этот тот случай, когда нельзя молчать.

– С назначением референдума на весну Эстония практически вступила в предвыборную кампанию в связи с предстоящими осенью муниципальными выборами. Будете ли вы баллотироваться?

– Могу честно сказать, что я не буду баллотироваться на местных выборах. Меня выбрали с огромным мандатом доверия в Европарламент, и я считаю необходимым продолжить свою работу в Брюсселе. 2

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как в Европе восприняли скандалы с EKRE? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Remo Tõnismäe

Насколько высоки имиджевые потери на европейском уровне?

Может ли Европа урезать финансирование для Эстонии?

Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?

Как социал-демократы относятся к идее проведения референдума?

На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?

Какие выводы могут быть сделаны из отставки Урмаса Рейтельманна (EKRE), который уходит из совета ERR?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia