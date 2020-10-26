Марина Кальюранд: EKRE противопоставляет чистопородных эстонцев всем другим
- Европа движется в направлении признания однополых браков
- Инвесторы опасаются Эстонии, возможны финансовые санкции
- Свобода от ЛГБТ ничуть не лучше свободы от евреев
- Выстраиваемый с начала 90-х имидж разрушается
Кто извлек выгоду из последних скандалов с EKRE? Насколько это влияет на имидж Эстонии в европейских структурах? На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента Марина Кальюранд (СДПЭ).
Выдержки из беседы:
– Влияют ли скандалы с EKRE на имидж Эстонии в Европе? Насколько высоки имиджевые потери?
– Естественно, влияют. Тем более, что это уже далеко не первый скандал. Мы ведь помним выпады против премьер-министра Финляндии, судей, врачей и т.д. Это замечают в Европе.
– Неужели инвесторам так важно, какую позицию занимает Эстония в вопросе однополых браков?
– Инвесторов волнуют не столько однополые браки, сколько отношение к меньшинствам, другим расам, религиям, женщинам. На этом фоне высказывания не просто рядового члена EKRE, а министра внутренних дел воспринимаются очень серьезно. Не менее серьезно воспринимается и то, как реагирует правительство на подобные заявления.
А что мы имеем? Министр внутренних дел продолжает спокойно работать на своем посту, они даже обменялись с премьером тортами. Очевидно, премьер согласен с тем, что происходит. Министр иностранных дел тоже со всем согласен. Это имидж не только EKRE, а всей Эстонии.
– Каковы же могут быть последствия? Чем такая риторика может обернуться для Эстонии? Может ли Европа урезать финансирование?
– Уже есть такие примеры!
Минувшим летом Польша не получила часть финансов из-за того, что некоторые местные самоуправления признали себя зонами, свободными от ЛГБТ.
Правительство Эстонии решило, что референдум о браке все же будет. Боюсь, что всё оставшееся время у нас теперь будут разлетаться одни искры – жуткие высказывания и оскорбления. А это уже может повлиять и на финансирование Эстонии.
– Как это можно чисто технически сделать? Какие у Европы есть возможности урезать Эстонии финансирование?
– Бюджет ЕС до сих пор не принят.
Сейчас идут консультации с главами ЕС и председательствующей в альянсе Германией.
– Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?
– Согласно статистике, половина стран ЕС признают брак между людьми одного пола. В ряде стран принят закон о сожительстве, как и в Эстонии. Всё движется в направлении признания однополых браков.
– Референдум в Эстонии, судя по всему, уже неизбежен. Как вы относитесь к этой идее? Как будут действовать оппоненты EKRE?
– Считаю неправильным проведение референдума.
– На какой результат вы рассчитываете?
– Отношение к этому вопросу очень разное по возрастным группам. Когда я окончила Тартуский университет, за это грозила уголовная статья. Времена меняются! Нынешние молодые люди, моложе 35 лет, – совершенно другие. Мир меняется, взгляды на права человека тоже меняются. Молодежь стала продвинутой в этой вопросе.
– Как показывает практика, результаты выборов и референдумов делает не молодежь, а люди в возрасте. Допускаете ли вы, что исход референдума предрешен? И готовы ли вы считаться с его результатом?
– Не уверена, что исход предрешен. Кроме того, до сих пор неясно, какова будет юридическая сила этого референдума. Однозначного ответа нет. Если референдум будет проведен открыто и прозрачно, с соблюдением всех правил демократии, мы должны будем его признать, даже если останемся недовольны результатом.
– Правильно ли я понимаю, что сейчас социал-демократы и другие оппоненты EKRE будут агитировать за то, чтобы сказать «нет» традиционным семейным ценностям?
– Мы не призываем говорить «нет». Я и сама – дочь, жена, мать, бабушка и живу в очень традиционном браке со своим супругом более 30 лет.
У детей должно быть право расти в семье, где их любят. Далеко не все дети счастливы в традиционных семьях.
– Оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству. На что вы рассчитываете? Ведь, по сути, правительство между собой обо всем уже договорилось…
– В некоторых случаях просто нельзя молчать. Да, с большой долей вероятности, вотум недоверия не пройдет. Но этот тот случай, когда нельзя молчать.
– С назначением референдума на весну Эстония практически вступила в предвыборную кампанию в связи с предстоящими осенью муниципальными выборами. Будете ли вы баллотироваться?
Подробнее в повторе!
- Насколько высоки имиджевые потери на европейском уровне?
- Может ли Европа урезать финансирование для Эстонии?
- Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?
- Как социал-демократы относятся к идее проведения референдума?
- На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
- Какие выводы могут быть сделаны из отставки Урмаса Рейтельманна (EKRE), который уходит из совета ERR?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia