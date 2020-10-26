Пн, 26.10.2020
Как это вообще возможно, что министр внутренних дел вступил в явное противоречие с Конституцией? Индрек Саар
Индрек Саар
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  • Марина Кальюранд: EKRE противопоставляет чистопородных эстонцев всем другим
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Марина Кальюранд: EKRE противопоставляет чистопородных эстонцев всем другим
Половина стран ЕС признают однополый брак

  • Европа движется в направлении признания однополых браков
  • Инвесторы опасаются Эстонии, возможны финансовые санкции
  • Свобода от ЛГБТ ничуть не лучше свободы от евреев
  • Выстраиваемый с начала 90-х имидж разрушается

Кто извлек выгоду из последних скандалов с EKRE? Насколько это влияет на имидж Эстонии в европейских структурах? На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента Марина Кальюранд (СДПЭ). 

Выдержки из беседы:

– Влияют ли скандалы с EKRE на имидж Эстонии в Европе? Насколько высоки имиджевые потери?

– Естественно, влияют. Тем более, что это уже далеко не первый скандал. Мы ведь помним выпады против премьер-министра Финляндии, судей, врачей и т.д. Это замечают в Европе.

Тщательно выстраиваемый с начала 90-х годов имидж разрушается. Это влияет и на экономику, и на инвесторов, которые больше не хотят идти в Эстонию.

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– Неужели инвесторам так важно, какую позицию занимает Эстония в вопросе однополых браков?

– Инвесторов волнуют не столько однополые браки, сколько отношение к меньшинствам, другим расам, религиям, женщинам. На этом фоне высказывания не просто рядового члена EKRE, а министра внутренних дел воспринимаются очень серьезно. Не менее серьезно воспринимается и то, как реагирует правительство на подобные заявления.

А что мы имеем? Министр внутренних дел продолжает спокойно работать на своем посту, они даже обменялись с премьером тортами. Очевидно, премьер согласен с тем, что происходит. Министр иностранных дел тоже со всем согласен. Это имидж не только EKRE, а всей Эстонии.

Партия EKRE построена на том, чтобы противопоставлять чистопородных эстонцев всем другим. Хотелось бы спросить, а кто это?

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– Каковы же могут быть последствия? Чем такая риторика может обернуться для Эстонии? Может ли Европа урезать финансирование?

– Уже есть такие примеры!

Минувшим летом Польша не получила часть финансов из-за того, что некоторые местные самоуправления признали себя зонами, свободными от ЛГБТ.

Сразу напрашивается параллель, когда во время II мировой войны некоторые страны рапортовали о том, что они свободны от евреев. В Европе на нынешний шаг Польши в отношении ЛГБТ отреагировали очень четко: отказали в финансировании местным самоуправлениям.

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Правительство Эстонии решило, что референдум о браке все же будет. Боюсь, что всё оставшееся время у нас теперь будут разлетаться одни искры – жуткие высказывания и оскорбления. А это уже может повлиять и на финансирование Эстонии.

Если кто-то в Эстонии заявит о свободе от ЛГБТ или ненависти к людям другой сексуальной ориентации, конечно, это повлияет на Эстонию. В Евросоюзе есть договоренность: четко следить за всеми членами ЕС, оценивать обстановку с правами человека. Исходя из этого принимаются дальнейшие решения.

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– Как это можно чисто технически сделать? Какие у Европы есть возможности урезать Эстонии финансирование?

– Бюджет ЕС до сих пор не принят.

Переговоры по бюджету ЕС продолжаются, и ключевым моментом при принятии решений является ситуация с правами человека.

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Сейчас идут консультации с главами ЕС и председательствующей в альянсе Германией.

– Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?

– Согласно статистике, половина стран ЕС признают брак между людьми одного пола. В ряде стран принят закон о сожительстве, как и в Эстонии. Всё движется в направлении признания однополых браков.

В мире есть лишь единичные страны, которые вынесли на референдум вопрос о браке как о союзе между мужчиной и женщиной: Венгрия, Россия и теперь – Эстония. В целом Европа идет сегодня в другом направлении.

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– Референдум в Эстонии, судя по всему, уже неизбежен. Как вы относитесь к этой идее? Как будут действовать оппоненты EKRE?

– Считаю неправильным проведение референдума.

Партия социал-демократов против референдума. В случае его проведения мы будем призывать всех в нем участвовать, но голосовать против.  

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– На какой результат вы рассчитываете?

– Отношение к этому вопросу очень разное по возрастным группам. Когда я окончила Тартуский университет, за это грозила уголовная статья. Времена меняются! Нынешние молодые люди, моложе 35 лет, – совершенно другие. Мир меняется, взгляды на права человека тоже меняются. Молодежь стала продвинутой в этой вопросе.

– Как показывает практика, результаты выборов и референдумов делает не молодежь, а люди в возрасте. Допускаете ли вы, что исход референдума предрешен? И готовы ли вы считаться с его результатом?

– Не уверена, что исход предрешен. Кроме того, до сих пор неясно, какова будет юридическая сила этого референдума. Однозначного ответа нет. Если референдум будет проведен открыто и прозрачно, с соблюдением всех правил демократии, мы должны будем его признать, даже если останемся недовольны результатом.

– Правильно ли я понимаю, что сейчас социал-демократы и другие оппоненты EKRE будут агитировать за то, чтобы сказать «нет» традиционным семейным ценностям?

– Мы не призываем говорить «нет». Я и сама – дочь, жена, мать, бабушка и живу в очень традиционном браке со своим супругом более 30 лет.

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать традиционную семью. Просто настало время заявить о том, что и у представителей нетрадиционных браков должно быть право на любовь и семью.

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У детей должно быть право расти в семье, где их любят. Далеко не все дети счастливы в традиционных семьях.

– Оппозиция намерена инициировать вотум недоверия правительству. На что вы рассчитываете? Ведь, по сути, правительство между собой обо всем уже договорилось…

– В некоторых случаях просто нельзя молчать. Да, с большой долей вероятности, вотум недоверия не пройдет. Но этот тот случай, когда нельзя молчать.

– С назначением референдума на весну Эстония практически вступила в предвыборную кампанию в связи с предстоящими осенью муниципальными выборами. Будете ли вы баллотироваться?

– Могу честно сказать, что я не буду баллотироваться на местных выборах. Меня выбрали с огромным мандатом доверия в Европарламент, и я считаю необходимым продолжить свою работу в Брюсселе.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как в Европе восприняли скандалы с EKRE? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Remo Tõnismäe

  • Насколько высоки имиджевые потери на европейском уровне?
  • Может ли Европа урезать финансирование для Эстонии?
  • Есть ли в европейских странах силы, которые столь же рьяно отстаивают традиционные ценности?
  • Как социал-демократы относятся к идее проведения референдума?
  • На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству?
  • Какие выводы могут быть сделаны из отставки Урмаса Рейтельманна (EKRE), который уходит из совета ERR?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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