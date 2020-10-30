Тьерри Невиль и его штурман Николас Гилсоул =

ФОТО: Rally Ypres

Чемпионат мира по ралли объявил об отмене этапа в Бельгии в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.

Ралли Ипра должно было пройти с 19 по 22 ноября.

Сезон должен завершиться ралли Монцы, которое запланировано на 4-6 декабря.