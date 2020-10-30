Rus.Postimees.eeСпортДругие виды спортаЭтап чемпионата мира по ралли в Бельгии отменен 30 октября 2020, 15:46Официально ⟩ Этап чемпионата мира по ралли в Бельгии отмененrus.postimees.eeТьерри Невиль и его штурман Николас Гилсоул =ФОТО: Rally YpresЧемпионат мира по ралли объявил об отмене этапа в Бельгии в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране.Ралли Ипра должно было пройти с 19 по 22 ноября.Сезон должен завершиться ралли Монцы, которое запланировано на 4-6 декабря. WRCавтораллибельгияралличемпионат мираэтап