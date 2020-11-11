Отправленный в отставку мэр Нарвы прокомментировал претензии оппозиции

Алексей Евграфов, которого сегодня, 11 ноября, на внеочередной сессии городского собрания большинством голосов депутатов сняли с должности мэра Нарвы, прокомментировал претензии оппозиции.
Евграфов написал на своей странице в соцсетях, что считает нужным прокомментировать претензии оппозиции, чтобы у нарвитян было «четкое понимание, что работа ведется и город будет развиваться».
Он отметил, что в проекте решения о выражении недоверия мэру города Нарва не была указана причина для вотума. По его словам, судить о причинах он может лишь по опубликованным на портале Rus.Postimees и в газете Põhjarannik статьям.
«Из данных статей следует, что мне в вину ставится поверхностная работа мэра по программе справедливого перехода, отсутствие идей по созданию рабочих мест, затягивание с нарвскими проектами по справедливому переходу, отсутствие нормальных отношений между городом и государством, а также пропажа контактов между городами-побратимами и разными городами в принципе», - перечисляет он, отметив, что на сессии причины были сформулированы более конкретно: «Евграфов не смог справиться с руководством города, что выражается в излишней централизации руководства, в отсутствии устойчивого видения развития города и неспособности создать и поддерживать отношения с правительством республики».
По словам отправленного в отставку мэра, основная задача программы справедливого перехода - необходимость смягчить негативное влияние от процесса достижения климатической нейтральности в 2050 году таким образом, чтобы жизнь людей не ухудшилась и уезд не потерял бы в численности населения. «Этой программой определены возможные направления для деятельности и финансирования. Во-первых, это развитие разностороннего и современного предпринимательства (реорганизация сланцевого производства, развитие химической промышленности, производство возобновляемой энергии), - пишет Евграфов. - Второй блок касается развития среды проживания. Сюда входит развитие транспортной инфраструктуры, реновация зданий, развитие жилых зон и атрактивного городского пространства, а также развитие социальной сферы».
По его словам, в октябре Нарвская горуправа предоставила министру государственного управления Яку Аабу 73 пункта, которые могли бы существенно улучшить городскую среду проживания Нарвы. «По возможности, Нарва будет представлять ходатайства на финансирование этих проектов как в программу Справедливого перехода, так и в другие программы, которые оказывают финансовую поддержку из средств Европейского союза. Также важно подчеркнуть, что данные проекты лягут в основу будущей стратегии развития города и новой общей планировки города. И в течении всего следующего года, эти вопросы будут широко обсуждаться, в том числе и с горожанами, - продолжает бывший мэр. - Безусловно, главным направлением программы Справедливого перехода является создание в Ида-Вирумаа 5000 рабочих мест с брутто зарплатой 1700 евро. Новые рабочие места должны компенсировать потери в секторе сланца добычи и энергетики. Это очень острая проблема, которая касается не только Нарвы, но в равной степени и других муниципалитетов Ида-Вирумаа. Предприятия, которые оказались под угрозой закрытия – это предприятия уездного значения, а не какого-то отдельно взятого самоуправления. Поэтому было принято решение, что местные самоуправления нашего уезда подготовят общий список мер и проектов, которые связаны с рабочими местами и предоставят его единым документом через Союз самоуправлений Ида-Вирумаа».
Он отметил, что на данный момент над этим списком идет активная работа в рабочей группе, которая была организована из представителей городов и волостей Ида-Вирумаа, и в ближайшее время список будет подготовлен и представлен государственной ведущей группе по вопросам справедливого перехода.
Евграфов также упомянут фрагмент статьи газеты Виру Проспект от 20 июня 2016, в котором Тармо Таммисте (инициаторов вотума Евграфову) в должности мэра Нарвы сказал, что город не является предпринимателем и новых рабочих мест не открывает. «Могу подтвердить, что с того момента ничего не поменялось. Самую большую роль в этом вопросе играет государство и предприниматели. Город может только способствовать созданию рабочих мест, - комментирует Евграфов. - К примеру, город Нарва является соучредителем Целевого Учреждения Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA). Нарва безвозмездно выделила этому целевому учреждению большие земельные участки под развитие инфраструктуры и участвует в работе IVIA через своего представителя в Совете. Так же важно отметить, что развивая городскую инфраструктуру и создавая новые возможности для проведения досуга горожан, мы в том числе и увеличиваем привлекательность города для потенциальных инвесторов».
По его словам, еще одним из упреков Таммисте стало отсутствие нормальных отношений между городом и государством. Здесь Евграфов вновь припомнил, что в 2016 году Таммисте сказал изданию Виру Проспект, например, что "конфликта с руководством республики нет, но нет и реальной поддержки" и что его "особенно умиляют высказывания министров о том, как сильно государство помогло Нарве".
«Следовательно, можно сделать вывод, что во время правления Тармо Таммисте хороших отношений между городом и государством и не было. Но смею заверить, теперь наши отношения намного лучше, и мы находимся в постоянном контакте с министерствами по всем важным для города вопросам», - заявил он, приводя в пример, хорошо налаженную работу с Министерством образования и науки о строительстве двух новых государственных гимназий и реновации двух школ, плотную работу с Министерством социальных дел, результатом которой становятся новые проекты.
«За последнее время я неоднократно встречался с президентом, премьер-министром, министрами культуры, социальных дел, народонаселения, окружающей среды, внутренних дел и государственного управления. Все встречи были в позитивном ключе и я не разу не слышал, что к Нарве может быть предвзятое отношение или у какого-то министерства есть трудности общения с Нарвой», - подчеркнул он.
Кроме того, Евграфову непонятна суть упреков Таммисте об отсутствии контактов с другими городами: «Для начала, хотелось бы знать больше конкретики, о каких городах идет речь? У нас имеется сотрудничество и обмен мнениями по вопросам бюджетирования и учета с финансовыми службами городов Пярну, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Также есть хороший опыт сотрудничества с финансовыми службами Тарту и Вильянди. Нарва входит в Cоюз местных самоуправлений Ида-Вирумаа (далее, IVOL), где я являюсь заместителем председателя IVOL и ежемесячно принимаю участие в заседаниях правления IVOL. Также во всех комиссиях IVOL есть представители от Нарвы. Помимо этого, Нарва является членом Союза городов и волостей Эстонии. Достигнута договоренность с мэром Раквере Трийн Варек о дружеском везите представителей городской управы Нарвы в Раквере с целью налаживания рабочих контактов, а также обмена идей и опыта для совместной работы», - перечислил он.
Он заявил, что ему в наследство достались города-побратимы, с частью которых уже давным-давно потерян любой контакт. «Те же самоуправления, которые активно с нами сотрудничали, продолжают общение. Наши друзья из Санкт-Петербурга (Театр-фестиваль «Балтийский Дом» и другие) должны были приехать к нам на Дни города и на мероприятия по случаю открытия Осенней столицы, но к сожалению, из-за сегодняшней ситуации с короновирусом это невозможно, - продолжает Евграфов. - Также мы активно общаемся и с представителями других городов. Например, на днях состоялась встреча по видеосвязи с наши городом-соседом Ивангород. На этой встрече были намечены совместные мероприятия между нашими городами на зиму и весну. Работа идет и у нас нет проблем с общением ни с одним муниципалитетом».
Он призвал нарвитян к активному участию в обсуждении стратегии развития города до 2035 года и в составлении новой общей планировки Нарвы.
«Мы все любим Нарву и я верю, что наш город ждет достойное будущее, где всё будет в гармонии: и рабочие места, и прогрессивная и самодостаточная система образования, и развитая культура, и возможности для досуга и занятий спортом. И самое главное, берегите себя и будьте здоровы!» - подытожил покинувший пост мэра Алексей Евграфов.
Напомним, что сегодня на внеочередной сессии городского собрания большинство депутатов проголосовало за отставку мэра города Алексея Евграфова. В повестке был также вопрос о выражении недоверия председателю горсобрания Ирине Янович, но накануне заседания она подала в отставку сама. Результат голосования обеспечили семь депутатов из правящей коалиции, которые поддержали оппозиционеров.