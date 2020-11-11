Отправленный в отставку мэр Нарвы прокомментировал претензии оппозиции

Он отметил, что на данный момент над этим списком идет активная работа в рабочей группе, которая была организована из представителей городов и волостей Ида-Вирумаа, и в ближайшее время список будет подготовлен и представлен государственной ведущей группе по вопросам справедливого перехода.

Евграфов также упомянут фрагмент статьи газеты Виру Проспект от 20 июня 2016, в котором Тармо Таммисте (инициаторов вотума Евграфову) в должности мэра Нарвы сказал, что город не является предпринимателем и новых рабочих мест не открывает. «Могу подтвердить, что с того момента ничего не поменялось. Самую большую роль в этом вопросе играет государство и предприниматели. Город может только способствовать созданию рабочих мест, - комментирует Евграфов. - К примеру, город Нарва является соучредителем Целевого Учреждения Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA). Нарва безвозмездно выделила этому целевому учреждению большие земельные участки под развитие инфраструктуры и участвует в работе IVIA через своего представителя в Совете. Так же важно отметить, что развивая городскую инфраструктуру и создавая новые возможности для проведения досуга горожан, мы в том числе и увеличиваем привлекательность города для потенциальных инвесторов».

По его словам, еще одним из упреков Таммисте стало отсутствие нормальных отношений между городом и государством. Здесь Евграфов вновь припомнил, что в 2016 году Таммисте сказал изданию Виру Проспект, например, что "конфликта с руководством республики нет, но нет и реальной поддержки" и что его "особенно умиляют высказывания министров о том, как сильно государство помогло Нарве".

«Следовательно, можно сделать вывод, что во время правления Тармо Таммисте хороших отношений между городом и государством и не было. Но смею заверить, теперь наши отношения намного лучше, и мы находимся в постоянном контакте с министерствами по всем важным для города вопросам», - заявил он, приводя в пример, хорошо налаженную работу с Министерством образования и науки о строительстве двух новых государственных гимназий и реновации двух школ, плотную работу с Министерством социальных дел, результатом которой становятся новые проекты.

«За последнее время я неоднократно встречался с президентом, премьер-министром, министрами культуры, социальных дел, народонаселения, окружающей среды, внутренних дел и государственного управления. Все встречи были в позитивном ключе и я не разу не слышал, что к Нарве может быть предвзятое отношение или у какого-то министерства есть трудности общения с Нарвой», - подчеркнул он.