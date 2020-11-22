Жительница Эстонии предупреждает: волки подошли прямо к двери нашего дома

Логина написала в соцсетях, что в ночь на субботу, 21 ноября, волки подошли прямо к двери их дома в Кямара. Волков в том районе видели и раньше, но никогда еще не было такого, чтобы волки приходили прямо к двери.

«Собака была в коридоре и она чуть не выломала дверь, чтобы в страхе добраться до нас. Они были прямо за дверь, чуть в стороне от конуры. Пожалуйста, запускайте на ночь собак в дома», - призвала Логина.

Знакомый охотник подтвердил ей, что во дворе их дома были следы именно волков.

С начала сезона охоты на волков отстрелено 13 особей

Охотники в Эстонии за первые недели сезона охоты на волков, начавшегося в ноябре, отстреляли 13 особей.

Об этом BNS сообщили в Охотничьем союзе Эстонии, отметив, что из 13 отстрелянных за первые три недели волков один был отстрелян по особому разрешению. Департамент окружающей среды разрешает провести отстрел 140 волков в период с начала ноября по февраль следующего года.

В Пярнуском уезде охотникам в этом году удалось отстрелять шестерых волков и в Ляэне-Вируском уезде - троих. В Пыльваском, Рапласком и Вильяндиском уездах охотники добыли по одному волку, в Харьюском уезде один волк отстрелян по особому разрешению.

Первоначальная цифра разрешенного количества отстрела волков в этом сезоне — 140 особей — значительно больше прошлогодней. Причиной, по которой поголовье, подлежащее отстрелу, увеличено, связано с тем, что численность волков за последнее время увеличилась. Две последние зимы были почти бесснежными и по этой причине выслеживание волков и их отстрел были затруднены.

Объемы отстрела волков в ряде регионов, с учетом обстановки, на первых порах не ограничены — на островах Хийумаа и Сааремаа, в Пярнуском-Вильяндиском охотничьем хозяйстве, в Тартуском-Йыгеваском и Пыхья-Ляэнеском охотхозяйствах.

В прошлом сезоне в Эстонии было отстреляно 44 из 82 разрешенных. В позапрошлом сезоне охотники отстреляли 66 волков, шесть из них — вне сезона и по спецразрешению.