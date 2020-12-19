От редакции ⟩ Колите, Танель, колите!

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк на всех прошедших на этой неделе пресс-конференциях излучал оптимизм в отношении следующего, победного, с точки зрения главы системы здравоохранения, года. Отвечая на вопросы, он уточнил, что в Эстонию вакцина, если все пойдет хорошо, должна прибыть уже 27 декабря. С этого же дня начнут колоть: пока решено стартовать с медицинских работников, которых первыми нужно оградить от возможности заражения, чтобы было кому лечить остальных.

Далее вакцина должна уйти в дома попечения, в которых коронавирус является не только хозяином положения, но и жестоким убийцей.

Естественно, новая пища для пересудов, критики и сомнений была воспринята с огромным энтузиазмом. И премьер-министру Юри Ратасу, выступившему во вторник с политическим заявлением перед парламентом, пришлось отвечать на вопросы о готовности к вакцинации. «Продумана ли логистика движения капризной по условиям сохранения вакцины?», «Правда ли, что в Эстонии нет нужного количества холодильников, шприцев, спирта и тампонов?», «Где и во сколько будут колоть?», «Если колоть будут частные структуры, кому из фирмачей дадут возможность набить карманы государственными деньгами?»

И Ратас, и Кийк последовательно отвечали: «Логистика продумана, необходимые средства выделены: вакцина сначала поступит на зарубежные склады Департамента лекарств, оттуда частные фирмы привезут ее в Эстонию», «Деньги на покупку холодильников выделили Департаменту здоровья, тендер проведен, в ближайшее время доставят и заказ», «Шприцы, спирт и тампоны в Эстонии имеются, что не хватит, докупим». Тут, простите, мелькнула мысль: «Сколько спирта не бери, все равно два раза бегать», и это правильно.

«Колоть будут больницы и семейные врачи», - объяснили члены правительства, добавив, что все медицинские учреждения у нас являются коммерческими структурами, а семейные врачи чаще всего оформлены как частные предприниматели, поэтому не нужно передергивать, заявляя, что вакцинацией постараются накормить частников.

Что в истории с вакцинацией смущает? Скорость, с которой фармацевтические фирмы, патентующие вакцину, стараются выскочить на рынок. Цель — оказаться первыми любой ценой — вызывает вопрос: «А качественно ли то, что сделано в спешке?», не только у коронаотрицателей. Новый, непонятный и неизученный по своим последствиям вирус. Новейшая, не показавшая себя на организмах разных людей, с разными особенностями и нюансами вакцина. Битва фармацевтов за право первыми воткнуть свою иглу.

Что успокаивает? Ходатайство о выдаче лицензии на продажу было подано в европейский департамент несколько недель назад. Проверка идет серьезная, поскольку ни один специалист, а тем более, главная фарморганизация Европейского союза, не возьмет на себя ответственность пустить в массовый оборот нечто наносящее ущерб. Погрешность возможна? Безусловно, но очень хочется верить, что не фатальная.

Почему вакцина нужна? В интервью нашему изданию Аркадий Попов еще раз напомнил, что для возникновения коллективного иммунитета необходимо, чтобы коронавирусом переболели от 60 до 80 процентов населения — это огромный путь, который потребует большого количества госпитализированных и умерших. Готовы мы заплатить за победу над кризисом такую цену? Именно поэтому вся Европа ждет вакцину и готовится дать бой коронавирусу, кризису и тотальному заточению научным, а не дедовским способом.