Союз журналистов: Министерство социальных дел и Департамент здоровья нарушили право на свободу слова

Правление Союза журналистов Эстонии (EAL) считает серьезной угрозой, если информирование общественности о проблеме, затрагивающей всех членов общества, может привести к потере работы.
На минувшей неделе на телеканале Kanal 2, в эфире передачи Kuuuurija был сюжет, в котором чиновник Департамента здоровья на условиях анонимности жестко раскритиковал подготовку Министерства социальных дел и Департамента здоровья к вакцинированию населения. Министерство социальных дел и Департамент здоровья выяснили, что источником журналиста оказался руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саар. Саару предложили написать заявление об уходе.
Правление Союза журналистов Эстонии считает, что тем самым Министерство социальных дел и Департамент здоровья нарушили право на свободу слова. Руководство союза рассматривает деятельность Департамента здравоохранения и Министерства социальных дел — найти источник и наказать его — как угрозу защите источников информации и, следовательно, доверию к прессе.
По мнению правления союза, пресс-секретарь не превысил свои полномочия, раскрыв информацию, которая якобы наносит ущерб репутации госучреждения. Напротив, в данном случае была опубликована информация о ситуации, которая могла быть опасной для всего населения страны. Раскрытие такой информации — обязанность каждого в свободном обществе.