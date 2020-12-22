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Криста Фишер
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  • Департамент здоровья уволил своего сотрудника, который рассказал об отсутствии у чиновников плана вакцинации
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Департамент здоровья уволил своего сотрудника, который рассказал об отсутствии у чиновников плана вакцинации

Симмо Саар

ФОТО: Remo Tõnismäe

Департамент здоровья уволил своего пресс-секретаря Симмо Саара, поскольку решил, что его утверждения об отсутствии плана вакцинации, прозвучавшие в понедельник в студии Postimees, не соответствуют реальному положению дел.

По словам главы Департамента здоровья Юллара Ланно, после утверждений Саара продолжать сотрудничество невозможно.

«Эти высказывания были оскорбительными для людей из Департамента здоровья, которые практически весь этот год прилагали усилия и каждый день работали десятки часов над подготовкой прибытия важной для общества вакцины. Я не вижу возможности продолжать сотрудничество после подобных высказываний», - сказал Ланно.

По сообщению департамента, действие трудового договора с Симмо Сааром прекращается.

На минувшей неделе на телеканале Kanal 2, в эфире передачи Kuuuurija был сюжет, в котором чиновник Департамента здоровья на условиях анонимности жестко раскритиковал подготовку Министерства социальных дел и Департамента здоровья к вакцинированию населения. Министерство социальных дел и Департамент здоровья выяснили, что источником журналиста оказался руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саар. Саару предложили написать заявление об уходе, о чем он рассказал лично в студии Postimees.

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