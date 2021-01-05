Департамент здоровья предупреждает: в соцсетях распространяется фейковая фотография тестов на коронавирус

Напомним, что в последнее время в эстонском сегменте соцсетей уже встречались фейковые посты, связанные с коронавирусом. Например, в конце ноября в Facebook появилась публикация, в которой рассказывалось о том, как водитель не пустил в автобус ребенка, поскольку у того не была надета защитная маска. По этой причине ребенку якобы пришлось целый час идти в темноте пешком до дома. Благодаря оказавшейся в распоряжении СМИ записи с камеры видеонаблюдения удалось установить, что все было совершенно не так (подробнее читайте здесь). Также вчера, 4 января, стало известно, что в соцсетях распространяется ложная информация об отказе семейных врачей от вакцинации (об этом случае можно прочитать здесь).