Департамент здоровья предупреждает: в соцсетях распространяется фейковая фотография тестов на коронавирус

Департамент здоровья Эстонии предупреждает, что в соцсетях распространяется фейковый снимок тестов на коронавирус: якобы на упаковке теста уже указано, будет он положительным или отрицательным.
«В социальных сетях распространяется фейковая фотография, на которой якобы на упаковках быстрого теста написано, будет ли результат тестирования положительным или отрицательным», - сообщил Департамент здоровья.
Департамент отметил, что на фейковом снимке изображены упаковки быстрого теста Abbott, который, во-первых, не используется в Эстонии, а во-вторых, безусловно, у Abbott нет таких быстрых тестов, результат которых заранее известен.
Департамент здоровья также подчеркнул, что в пунктах тестирования в Эстонии используются ПЦР-тесты, которые не являются быстрыми тестами.
Жителей Эстонии призывают быть более критичными к источникам информации.
Напомним, что в последнее время в эстонском сегменте соцсетей уже встречались фейковые посты, связанные с коронавирусом. Например, в конце ноября в Facebook появилась публикация, в которой рассказывалось о том, как водитель не пустил в автобус ребенка, поскольку у того не была надета защитная маска. По этой причине ребенку якобы пришлось целый час идти в темноте пешком до дома. Благодаря оказавшейся в распоряжении СМИ записи с камеры видеонаблюдения удалось установить, что все было совершенно не так (подробнее читайте здесь). Также вчера, 4 января, стало известно, что в соцсетях распространяется ложная информация об отказе семейных врачей от вакцинации (об этом случае можно прочитать здесь).
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