Как добровольная вакцинация медиков в Эстонии стала добровольно-принудительной

«Если работа связана с риском инфекции, работодатель может наложить ограничение при заключении договора с человеком, который не вакцинирован. Придется ли нам это применять, станет понятно после того, как процесс вакцинации будет окончен».

Тогда мы переформулировали вопрос: если отказавшихся от вакцинации работников будет не один или два человека, а 20 и больше, то для всех отказавшихся последует увольнение или реорганизация работы?

«В Таллиннской скорой помощи работает более 500 человек, поэтому расторжение трудового договора с некоторыми работниками, — это не проблема. Важно обеспечивать пациентам качественную и надежную медицинскую помощь с медиками, которые не заражают пациентов», - ответил Адлас.

Но обоснованно ли говорить о том, что медики не будут заражать пациентов, если пока неизвестно, как долго действует вакцина? «Ученые обсуждают, как долго держится иммунитет в случае каждой вакцины. Об этом мы ждем информации от ВОЗ. До этого момента мы будем использовать костюмы и респираторы во время всех вызовов», - добавил главврач скорой помощи.

Адлас уточнил, что на этой неделе предстоит первая вакцинация 120 работников скорой помощи. «Сколько человек будет на следующей неделе, мы пока не знаем, потому что это зависит от того, что сколько вакцин нам выдаст Департамент здоровья. Всего мы должны вакцинировать около 350 человек. Многие наши работники совмещают работу, работают как в скорой помощи, так и в больнице, так что их вакцинируют в больнице», - пояснил Адлас.

А что говорит закон?

«Если из результатов анализа рисков на рабочем месте ясно, что вакцинация особенно важна в определенных секторах или видах деятельности (например, здравоохранение, дома призрения), а другие меры (например, дополнительные средства индивидуальной защиты, реорганизация работы) недостаточно эффективны для защиты здоровья работников или клиентов/пациентов, то необходимость вакцинации может быть оправданной.

Иными словами, после тщательного рассмотрения ситуации работодатель может решить, что определенные задачи могут выполнять только вакцинированные работники. Это решение должно быть объяснено и обосновано сотрудникам. После того как работодатель примет такое решение, работник может решить, хочет ли он вакцинироваться или отказывается от этой процедуры (в том числе по состоянию здоровья).

Работодатель не может обязать работника вакцинироваться, работник имеет право отказаться от нее. Насильственно принуждать работников нельзя, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности и явно нарушает права человека.

Если работник не хочет вакцинироваться и другие меры по предотвращению риска заражения не могут быть введены или приняты, то, к сожалению, трудовые отношения не могут продолжаться на прежних условиях. Если работодатель может предложить работнику другую работу, он должен это сделать. Если нет возможности предложить другую работу, трудовые отношения прекращаются в чрезвычайном порядке на основании пункта 2 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре, поскольку изменились критерии, установленные для выполняемой работы».