Как добровольная вакцинация медиков в Эстонии стала добровольно-принудительной

Оскар (настоящие имя и фамилия редакции известны) поделился своей озабоченностью заявлением, которое сделал руководитель и главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас для сотрудников. В переданной редакции копии четко написано «К концу периода вакцинации (февраль 2021) у каждого работника Таллиннской скорой помощи должно быть свидетельство о вакцинации от коронавируса».
Из разговора с коллегами Оскар понял, что тех, кто не сделает себе прививку, до работы в скорой не допустят. «На скорой работают люди, которые не желают вакцинироваться. Неужели их всех уволят?» - задает медик логичные вопросы.
«В Таллиннской скорой помощи работает более 500 человек, поэтому расторжение трудового договора с некоторыми работниками, — это не проблема».
Оскар отмечает, что сам он не против вакцинации, но его настораживает тот факт, что этот процесс превращается в добровольно-принудительную процедуру. «К тому же, во-первых, вакцинация не несет никаких привилегий, мы продолжим работать в полной экипировке, а за границей все равно нужно сидеть на карантине. Во-вторых, сам производитель вакцин не знает, как долго защита будет действовать — месяц, год или дольше», - отмечает Оскар.
Что касается продолжительности действия, Оскар совершенно прав. На сайтах как ВОЗ, так и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) значится, что пока рано говорить, обеспечат ли вакцины от COVID-19 долгосрочную защиту.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, обнадеживает тот факт, что имеющиеся данные показывают, что теперь у людей, выздоравливающих от COVID-19, развивается иммунный ответ, обеспечивающий хотя бы некоторый период защиты от повторного заражения — хотя мы все еще изучаем, насколько сильна эта защита и как долго она длится. (источник: ВОЗ)
Пока нет данных о продолжительности защиты, которую обеспечивает вакцина. (источник: FDA)
Изменится ли работа медиков после вакцинации?
По словам руководителя Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, вакцина в современной медицине — это единственный научно доказанный метод для окончания эпидемии вирусных инфекций, поэтому и работники здравоохранения вакцинируют себя так же, как и пациентов.
«Пока не будет введена вторая доза, медики продолжат использовать те же средства защиты — маски, защитные комбинезоны, респираторы, дезинфекцию и карантин, если близкий контакт оказался заражен коронавирусом. Потому что иммунитет проявляется после второй дозы вакцины, которую получат люди в конце января — начале февраля. После второй дозы следует ждать руководства от ВОЗ, как и когда можно снижать количество используемых средств защиты. Ученые уже сейчас обсуждают это. Самое первое изменение будет заключаться в том, что медикам больше не нужно будет оставаться на карантине, они смогут спокойно работать», — объясняет глава Таллиннской скорой помощи.
Отказался от вакцинации? Уволен
Рауль Адлас, комментируя тему для Rus.Postimees, заверил, что вакцинация в Эстонской Республике добровольная. Однако на вопрос о том, смогут ли медики продолжить работу в скорой, если откажутся, Адлас ответил уклончиво: