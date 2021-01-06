Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Как добровольная вакцинация медиков в Эстонии стала добровольно-принудительной

Фото иллюстративное.

ФОТО: Konstantin Sednev

В Эстонии вакцинация добровольная, говорят в один голос чиновники. Но разве можно считать вакцинацию таковой, если в случае отказа тебе грозит увольнение, недоумевает работник таллиннской скорой помощи, пожелавший остаться анонимным.

Оскар (настоящие имя и фамилия редакции известны) поделился своей озабоченностью заявлением, которое сделал руководитель и главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас для сотрудников. В переданной редакции копии четко написано «К концу периода вакцинации (февраль 2021) у каждого работника Таллиннской скорой помощи должно быть свидетельство о вакцинации от коронавируса».

Из разговора с коллегами Оскар понял, что тех, кто не сделает себе прививку, до работы в скорой не допустят. «На скорой работают люди, которые не желают вакцинироваться. Неужели их всех уволят?» - задает медик логичные вопросы.

«В Таллиннской скорой помощи работает более 500 человек, поэтому расторжение трудового договора с некоторыми работниками, — это не проблема».

Оскар отмечает, что сам он не против вакцинации, но его настораживает тот факт, что этот процесс превращается в добровольно-принудительную процедуру. «К тому же, во-первых, вакцинация не несет никаких привилегий, мы продолжим работать в полной экипировке, а за границей все равно нужно сидеть на карантине. Во-вторых, сам производитель вакцин не знает, как долго защита будет действовать — месяц, год или дольше», - отмечает Оскар. 

Что касается продолжительности действия, Оскар совершенно прав. На сайтах как ВОЗ, так и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) значится, что пока рано говорить, обеспечат ли вакцины от COVID-19 долгосрочную защиту.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, обнадеживает тот факт, что имеющиеся данные показывают, что теперь у людей, выздоравливающих от COVID-19, развивается иммунный ответ, обеспечивающий хотя бы некоторый период защиты от повторного заражения — хотя мы все еще изучаем, насколько сильна эта защита и как долго она длится. (источник: ВОЗ)

Пока нет данных о продолжительности защиты, которую обеспечивает вакцина. (источник: FDA)

Изменится ли работа медиков после вакцинации?

По словам руководителя Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, вакцина в современной медицине — это единственный научно доказанный метод для окончания эпидемии вирусных инфекций, поэтому и работники здравоохранения вакцинируют себя так же, как и пациентов.

«Пока не будет введена вторая доза, медики продолжат использовать те же средства защиты — маски, защитные комбинезоны, респираторы, дезинфекцию и карантин, если близкий контакт оказался заражен коронавирусом. Потому что иммунитет проявляется после второй дозы вакцины, которую получат люди в конце января — начале февраля. После второй дозы следует ждать руководства от ВОЗ, как и когда можно снижать количество используемых средств защиты. Ученые уже сейчас обсуждают это. Самое первое изменение будет заключаться в том, что медикам больше не нужно будет оставаться на карантине, они смогут спокойно работать», — объясняет глава Таллиннской скорой помощи.

Отказался от вакцинации? Уволен

Рауль Адлас, комментируя тему для Rus.Postimees, заверил, что вакцинация в Эстонской Республике добровольная. Однако на вопрос о том, смогут ли медики продолжить работу в скорой, если откажутся, Адлас ответил уклончиво:

«Если работа связана с риском инфекции, работодатель может наложить ограничение при заключении договора с человеком, который не вакцинирован. Придется ли нам это применять, станет понятно после того, как процесс вакцинации будет окончен».

Тогда мы переформулировали вопрос: если отказавшихся от вакцинации работников будет не один или два человека, а 20 и больше, то для всех отказавшихся последует увольнение или реорганизация работы?

«В Таллиннской скорой помощи работает более 500 человек, поэтому расторжение трудового договора с некоторыми работниками, — это не проблема. Важно обеспечивать пациентам качественную и надежную медицинскую помощь с медиками, которые не заражают пациентов», - ответил Адлас.

Но обоснованно ли говорить о том, что медики не будут заражать пациентов, если пока неизвестно, как долго действует вакцина? «Ученые обсуждают, как долго держится иммунитет в случае каждой вакцины. Об этом мы ждем информации от ВОЗ. До этого момента мы будем использовать костюмы и респираторы во время всех вызовов», - добавил главврач скорой помощи.

Адлас уточнил, что на этой неделе предстоит первая вакцинация 120 работников скорой помощи. «Сколько человек будет на следующей неделе, мы пока не знаем, потому что это зависит от того, что сколько вакцин нам выдаст Департамент здоровья. Всего мы должны вакцинировать около 350 человек. Многие наши работники совмещают работу, работают как в скорой помощи, так и в больнице, так что их вакцинируют в больнице», - пояснил Адлас.

А что говорит закон?

Консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла подтвердила, увольнение в случае отказа от вакцинации в некоторых случаях законно:

«Если из результатов анализа рисков на рабочем месте ясно, что вакцинация особенно важна в определенных секторах или видах деятельности (например, здравоохранение, дома призрения), а другие меры (например, дополнительные средства индивидуальной защиты, реорганизация работы) недостаточно эффективны для защиты здоровья работников или клиентов/пациентов, то необходимость вакцинации может быть оправданной.

Иными словами, после тщательного рассмотрения ситуации работодатель может решить, что определенные задачи могут выполнять только вакцинированные работники. Это решение должно быть объяснено и обосновано сотрудникам. После того как работодатель примет такое решение, работник может решить, хочет ли он вакцинироваться или отказывается от этой процедуры (в том числе по состоянию здоровья).

Работодатель не может обязать работника вакцинироваться, работник имеет право отказаться от нее. Насильственно принуждать работников нельзя, поскольку это противоречит принципу физической неприкосновенности и явно нарушает права человека.

Если работник не хочет вакцинироваться и другие меры по предотвращению риска заражения не могут быть введены или приняты, то, к сожалению, трудовые отношения не могут продолжаться на прежних условиях. Если работодатель может предложить работнику другую работу, он должен это сделать. Если нет возможности предложить другую работу, трудовые отношения прекращаются в чрезвычайном порядке на основании пункта 2 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре, поскольку изменились критерии, установленные для выполняемой работы».

Что касается работников других сфер, то о правах работников и работодателей в отношении вакцинации можно прочесть в другой статье Rus.Postimees.

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