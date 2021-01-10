Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России, а Валдо Рандпере и Юри Яансон предложили передать Сааремаа Латвии.

"Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет", - отметил Пыллуаас.