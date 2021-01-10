Вс, 10.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений
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Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Хенн Пыллуаас.

ФОТО: Sander Ilvest

Спикер Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас, комментируя подготовленные членами парламентской фракции Партии реформ поправки к законопроекту о референдуме на тему брака, решительно осудил реформистов за их угрозы в адрес национального суверенитета и территориальной целостности Эстонии, передает rus.err.ee.

Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России, а Валдо Рандпере и Юри Яансон предложили передать Сааремаа Латвии.

"Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет", - отметил Пыллуаас.

"Партия реформ должна занять четкую позицию и взять на себя ответственность в этом вопросе, безоговорочно осудить любые попытки подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии и принести извинения эстонскому обществу. Странных оправданий председателя партии Каи Каллас и Урмаса Круузе недостаточно, а другие авторы предложений молчат", - добавил спикер Рийгикогу, отметив, что все эти члены Рийгикогу, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. 

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