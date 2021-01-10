Спикер Рийгикогу обвинил реформистов в государственной измене и потребовал извинений

Реформисты Урмас Круузе, Юри Яансон и Антс Лаанеотс хотели спросить на референдуме, было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы она входила в состав России, а Валдо Рандпере и Юри Яансон предложили передать Сааремаа Латвии.
"Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет", - отметил Пыллуаас.
"Партия реформ должна занять четкую позицию и взять на себя ответственность в этом вопросе, безоговорочно осудить любые попытки подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии и принести извинения эстонскому обществу. Странных оправданий председателя партии Каи Каллас и Урмаса Круузе недостаточно, а другие авторы предложений молчат", - добавил спикер Рийгикогу, отметив, что все эти члены Рийгикогу, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку.