Лицо недели ⟩ Навальный в темнице, Путин во дворце, а те, кто против - сегодня на улице

Самолет с главным оппозиционным политиком России развернули в другой аэропорт, пока во Внуково полиция задерживала встречавших его. В Шереметьево задержали и самого Алексея Навального, которого суд затем арестовал во время невиданного ранее выездного заседания прямо в полицейском участке.
На следующий день, в среду, команда оппозиционера показала, с чем он вернулся. На YouTube вышло масштабное расследование, в котором Навальный и его сотрудники обвиняли в коррупции лично президента России Владимир Путина, а также показывали его вызывающе роскошный засекреченный дворец под Геленджиком.
У почти двухчасового фильма к настоящему моменту уже более 65 млн просмотров (для сравнения - население Российской Федерации составляет 145 млн человек). Фильм вызвал целый поток мемов в интернете, особенно пользователей повеселил загадочный “склад грязи”, обнаруженный на чертеже дворца. После выхода фильма даже подростковый TikTok вдруг превратился в остро-политическую соцсеть - подростки выкладывают видео, как они снимают в классах портреты Владимира Путина.
Команда Навального годами публиковала разоблачения всё новых и новых коррупционеров во власти, но никогда всерьез не касалась президента России. Фильм-разоблачение о дворце Владимира Путина стал апогеем этой деятельности - теперь для главного оппозиционного политика было бы как-то странно разоблачать воровство мелких чиновников. Роликом про дворец Путина Навальный перебросил свою политическую борьбу из интернета в реальный мир и резко поднял ставки.
В субботу 23 января по всей России намечаются митинги с требованием освободить Алексея Навального. Различные государственные структуры заявляют, что эти собрания незаконны, прокуратура и Роскомнадзор потребовали блокировать сайты и сообщения о них. TikTok, “вКонтакте” и Instagram начали подчиняться этому требованию.
Полиция заблаговременно начала профилактические беседы с активистами, а к вечеру пятницы задержала уже более сорока оппозиционных политиков и сотрудников Навального по всей России. Остановило ли это протестующих, мы можем увидеть сегодня.