Лицо недели ⟩ В какой сказке вы живете, Калле Кландорф?

«На самом деле, эта дама должна бы ездить на такси, — сказал отвечающий за содержание дорог вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Такси — это относительно дешево. В конечном счете это будет дешевле, чем если с ней случится какое-то несчастье».

Какая прелесть, подумала я. Не вице-мэр, а единорог, живущий в сказке, где пожилые получают отличную пенсию и у всех есть родственники, готовые прийти на помощь.

«Я советую, есть дети, внуки, на следующей неделе я сам пойду к врачу со своим 92-летним отцом, так что наверняка у нее (старушки Каи — прим. ред.) есть кто-нибудь. А если нет, то в районе точно есть социальные работники, которые с радостью ей помогут», — предложил Кландорф, когда первый раз комментировал произошедшее.

Но бывает и так, что не остается никого, бывает, что доживает свои дни человек в полном одиночестве. А социальные работники у нас хорошие, вот только их мало, а стариков очень много (в 2020 году в Таллинне проживало 81 869 людей в возрасте 65+). Поскольку пенсионерка Кая обмолвилась, что живет недалеко от Ида-Таллиннской больницы, можно предположить, что она живет в районе Кесклинн. По статистике, в 2020 году в районе Кесклинн жило чуть более 8000 человек в возрасте 65+. В управе Кесклинн в отделе социального обеспечения работает 10 человек, если не считать руководителей этого отдела и работников по вопросам защиты детей.

Вице-мэр, конечно, принес извинения, что собственник частного жилья не выполнил свою обязанность расчистить снег у дома, а сам Кландорф, говоря про такси, исходил из дошедшей до него на тот момент информации и имел в виду возможность использования социального транспорта, которую город предлагает людям с недостатками здоровья.

Давайте простим ему эту слабую попытку оправдаться, потому что поверить в то, что вице-мэр, говоря «такси — это относительно дешево», имел в виду социальный транспорт, очень сложно. О том, что такая услуга существует, вице-мэр Кландорф гордо заявил уже после того, как разразился скандал и ему пришлось извиняться.

Смущает вот что: нельзя было сразу извиниться за собственников жилья, которые не убирают свои тротуары? Нельзя было просто признать, что проблема есть и над ней работают? Но нет, пока жареный петух не клюнет…

А еще вице-мэр пояснил, что таллиннская социальная услуга таксоизвоза позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться услугами такси на 190 евро в месяц. Он правда не уточнил, что услуга не из дешевых, а ее получатель должен оплатить четверть стоимости в пределах лимита за календарный месяц. Таким образом, город платит из 190 евро лишь три четверти от общей стоимости услуги. Ну ничего, бывает. Забыл, наверное.

Вишенкой на торте стали слова Кландорфа, что дороги находятся в относительно хорошем состоянии: «Я считаю, что город справился вполне удовлетворительно. Общественный транспорт ходит, у нас были зимы, когда общественный транспорт вставал прямо здесь, на площади Вабадузе, вставали трамваи, а теперь даже ходят по расписанию. Так что я думаю, что ничего страшного».

Тут на заднем фоне звучит нервный смех водителей и пешеходов. Видимо, Калле Кландорф по другим дорогам ездит и ходит.

Но не будем столь строги к чиновнику, снежный апокалипсис все-таки еще не наступил, люди добираются до мест назначения, снегоуборочная техника работает постоянно. В общем, результат все-таки есть, давайте признаем это и не будем всю вину валить только на город и чиновников.