Аркадий Попов: людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca

– Я больше чем уверен, хотя не отвечаю за эти вопросы, что решение будет принято в пользу педагогов. Вакцинация – добровольное мероприятие. Если люди отказываются от вакцины AstraZeneca – это их право.

– Остается ли у них шанс привиться другой вакциной?

– Думаю, что остается. В течение года в Эстонии будет большое количество различных вакцин.

– Может ли взрослый педагог, сославшись на авторитетное мнение доктора Попова, отказаться от вакцины AstraZeneca, и высказать пожелание администрации школы привиться другой вакциной? Пойдут ли ему навстречу?

– Думаю, что взрослым педагогам пойдут навстречу, и на то есть причины.

Официальная позиция государства и Департамента лекарств не подкреплена четкими данными о безопасности вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако, у государства нет возможности сразу предложить взрослым людям альтернативу. 7

– Опросы в Нарве четко показали: горожане почтенного возраста хотят Sputnik V. Министр Кийк заявил: не ждите «Спутника», вакцинируйтесь тем, что есть. Как можно убедить людей вакцинироваться тем, что НЕ рекомендовано?

– В отличие от европейских вакцин у Sputnik V разрешения на использование в ЕС нет. Напомню, что AstraZeneca – векторная вакцина, похожая на Sputnik V. Обе вакцины изготовлены по одинаковой технологии. Российские коллеги опубликовали данные об эффективности своей вакцины выше 90%, у AstraZeneca с учетом всех нюансов, связанных с проведением исследований, эффективность оказалась ниже.

– Как долго придется ждать другой вакцины людям, отказавшимся от AstraZeneca?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. У нас имеются определенные сложности с поставками вакцины Pfizer/ BIONTECH. На этот препарат есть квоты, и даже если все будет хорошо, каждую неделю будет прибавляться менее 1000 доз этого препарата. В отношении Pfizer и других препаратов трудно что-либо прогнозировать.

– То есть, сейчас не существует гарантий того, что люди, отказавшиеся от AstraZeneca, смогут в ближайшем будущем провакцинироваться другим препаратом?

– С большой долей вероятности они смогут это сделать, но сейчас нельзя сказать, когда это может произойти.

– А что происходит с вакциной Pfizer? Почему опять сокращаются поставки?

– Учреждения здравоохранения были оповещены, что в течение следующей недели у нас будут проблемы с поставками этого препарата. Нам приходится это учитывать при планировании вакцинации.

– Чем обусловлены эти проблемы?

– Это решение производителя.

– Производитель сфокусирован на коммерческой вакцинации?

– Сложно сказать.

Но, действительно, это уже повторное сокращение поставок вакцины Pfizer, и это вызывает сильное беспокойство медиков. 7

Нам бы хотелось выполнить планы по вакцинации, которые построены, исходя из данных нам обещаний. Мы сильно зависим от этих поставок.

– А кто-то, кроме медиков, обеспокоен проблемой повторного сокращения поставок?