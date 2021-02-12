Пт, 12.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Аркадий Попов: людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca
2
6 мин для прочтения

Аркадий Попов: людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca
Альтернативы пока нет

  • Pfizer повторно сокращает поставки вакцины, медики обеспокоены
  • За полтора месяца вакцинации мы не можем выйти на уровень 2%
  • Политика вакцинации в Эстонии немного пробуксовывает
  • Выигрывают те, кто пошел самостоятельным путем

С 15 февраля в Эстонии начинается вакцинация учителей. Школам предлагается препарат компании AstraZeneca, не рекомендованный людям старше 65 лет. Что делать педагогам в возрасте? Отказываться или рисковать?  

Насущный вопрос прокомментировал в студии Rus.Postimees руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы, доктор Аркадий Попов

Выдержки из беседы:

– Стоит ли учителям 65+, равно как и всем представителям старшей возрастной группы, бояться вакцины AstraZeneca?

– Бояться не стоит, хотя… На сегодняшний день нам известно, что в возрастной группе старше 65 лет исследования были достаточно ограниченными, в них были задействованы только 4% людей этой возрастной категории. Соответственно, выводы говорят о том, что данных недостаточно для того, чтобы сказать что-либо определенно.

Сегодня мы бы, скорее, не рекомендовали бы людям старше 65 лет вакцину AstraZeneca.

2

Обнадеживающим фактором является лишь то, что вакцина AstraZeneca достаточно широко используется в Великобритании, и среди вакцинированных – много людей старше 65 лет. При этом отмечалось маленькое количество побочных эффектов.

– Что делать взрослым педагогам в Эстонии? Отказываться или рисковать?

– Поскольку в авторитетных научных журналах более серьезных исследований не опубликовано, мы придерживаемся рекомендации, что людям старше 65 лет желательно избегать вакцины AstraZeneca.

– Тогда почему школьные коллективы, где очень много взрослых педагогов, решено прививать именно этой вакциной? И при этом не предлагается альтернативы...

– Думаю, что проблема заключается в том, что на рынке недостаточно вакцин. Сейчас в Эстонию поступила только относительно большая партия AstraZeneca. Выбор достаточно ограничен, поскольку среди медицинского персонала продолжается вакцинация Pfaizer/ BIONTECH, и медикам необходимо ввести вторую дозу. Вакцина Pfaizer/ BIONTECH будет оставлена для тех людей, кто уже начал вакцинацию именно этим препаратом.

Поступающей сейчас вакциной AstraZeneca будут вакцинировать более широкую группу населения.

– По остаточному принципу?

– Не совсем по остаточному, но вакцина AstraZeneca в потенциале предназначена для вакцинации более 600 000 человек. Отмечу, что эта вакцина работает и на 100% защищает от тяжелого протекания covid-19.

– По некоторым данным, эффективность AstraZeneca невысока, препарат не работает и против мутаций. Насколько такая вакцинация будет полезна для эстонского общества?

– Есть определенные нюансы, касающиеся южно-африканского штамма. Именно на этом штамме вакцина не была достаточно эффективна, но пока этот штамм не получил распространения в ЕС, а в Эстонии вообще еще не обнаружен. В самой же Южной Африке эта волна идет на убыль.

AstraZeneca работает эффективно против тех штаммов, которые есть в ЕС и Эстонии. И самое главное – уберегает людей от тяжелой формы протекания covid-19.

2

– В случае со взрослыми педагогами получается примерно так: вакцинируйтесь тем, что не рекомендовано?

– В данном случае государство предлагает вакцинироваться тем, что на данный момент у него имеется. Речь идет о людях младше 70 лет.

Такова ситуация. Мы знаем, что она непростая. Все ждут увеличения поставок вакцины, но, увы, имеем то, что имеем.

2

– Могут ли взрослые педагоги и все другие представители возрастной группы 65+ отказаться от препарата AstraZeneca в пользу другой вакцины? Будут ли отказников снимать с очереди? 

– Я больше чем уверен, хотя не отвечаю за эти вопросы, что решение будет принято в пользу педагогов. Вакцинация – добровольное мероприятие. Если люди отказываются от вакцины AstraZeneca – это их право.

– Остается ли у них шанс привиться другой вакциной?

– Думаю, что остается. В течение года в Эстонии будет большое количество различных вакцин.

– Может ли взрослый педагог, сославшись на авторитетное мнение доктора Попова, отказаться от вакцины AstraZeneca, и высказать пожелание администрации школы привиться другой вакциной? Пойдут ли ему навстречу?

– Думаю, что взрослым педагогам пойдут навстречу, и на то есть причины.

Официальная позиция государства и Департамента лекарств не подкреплена четкими данными о безопасности вакцины AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако, у государства нет возможности сразу предложить взрослым людям альтернативу.

2

– Опросы в Нарве четко показали: горожане почтенного возраста хотят Sputnik V. Министр Кийк заявил: не ждите «Спутника», вакцинируйтесь тем, что есть. Как можно убедить людей вакцинироваться тем, что НЕ рекомендовано?

– В отличие от европейских вакцин у Sputnik V разрешения на использование в ЕС нет. Напомню, что AstraZeneca – векторная вакцина, похожая на Sputnik V. Обе вакцины изготовлены по одинаковой технологии. Российские коллеги опубликовали данные об эффективности своей вакцины выше 90%, у AstraZeneca с учетом всех нюансов, связанных с проведением исследований, эффективность оказалась ниже.

– Как долго придется ждать другой вакцины людям, отказавшимся от AstraZeneca?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. У нас имеются определенные сложности с поставками вакцины Pfizer/ BIONTECH. На этот препарат есть квоты, и даже если все будет хорошо, каждую неделю будет прибавляться менее 1000 доз этого препарата. В отношении Pfizer и других препаратов трудно что-либо прогнозировать.

– То есть, сейчас не существует гарантий того, что люди, отказавшиеся от AstraZeneca, смогут в ближайшем будущем провакцинироваться другим препаратом?

– С большой долей вероятности они смогут это сделать, но сейчас нельзя сказать, когда это может произойти.

– А что происходит с вакциной Pfizer? Почему опять сокращаются поставки?

– Учреждения здравоохранения были оповещены, что в течение следующей недели у нас будут проблемы с поставками этого препарата. Нам приходится это учитывать при планировании вакцинации.

– Чем обусловлены эти проблемы?

– Это решение производителя.

– Производитель сфокусирован на коммерческой вакцинации?

– Сложно сказать.

Но, действительно, это уже повторное сокращение поставок вакцины Pfizer, и это вызывает сильное беспокойство медиков.

2

Нам бы хотелось выполнить планы по вакцинации, которые построены, исходя из данных нам обещаний. Мы сильно зависим от этих поставок.

– А кто-то, кроме медиков, обеспокоен проблемой повторного сокращения поставок?

– Уверен, что да. Другой вопрос – насколько можно повлиять на эту ситуацию. Эстония, как и другие страны ЕС, является одной их тех, кто получает, не могу сказать, что крохи с общего стола, но положенную нам долю. Мы бы хотели видеть в Эстонии гораздо большие количества вакцины.

– Почему в Эстонии не обсуждается возможность коммерческой вакцинации?

– Уровень вакцинации в Эстонии – примерно такой же низкий, как в Финляндии и Литве. В Латвии – еще более низкий.

За полтора месяца с начала вакцинации мы никак не можем выйти на уровень 2%. Это достаточно печальный факт. Мы видим, что очень высокий уровень вакцинации – в Израиле и тех странах, которые пошли самостоятельным путем.

2

Наверное, наша немного пробуксовывающая политика связана с тем, что мы живем в очень большем союзе, где всё происходит по общим законам. Немного жаль, глядя на динамику в других странах.

Что касается коммерческой вакцинации, то мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку я не имею никакого отношения к организации этого процесса.

– Уровень зараженности в Эстонии, увы, не снижается, точечный локдаун не помог, а, скорее, оказал медвежью услугу, коронавирус вспыхнул в других регионах. Когда ситуация начнет выравниваться?

– В Харьюмаа и Ида-Вирумаа уровень инфицирования стабилизировался, но начало полыхать в других точках, где не было введено серьезных ограничений. В северных регионах умеренно идет на спад уровень госпитализации, наблюдается спад в необходимости развертывания дополнительных коек. Понятно, что мы видим общий уровень повышения заражаемости среди людей. Понятно, что нужно реагировать пропорционально в тех зонах, где этот уровень растет.

– Как? Вводить ограничения на всю страну? Закрывать школы?

– Нужно вводить меры, аналогичные Таллинну, Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Это поможет блокировать распространение инфекции в тех зонах, где сейчас имеется значительный рост.

2

– Нужно ли реагировать точечно? Разве люди не повезут обратно коронавирус из более зараженных регионов в менее зараженные?

– Думаю, что ограничения следует уравнивать.

– То есть, ограничения были бы целесообразны?

– Боюсь, что да. Тем более, что в последние дни регистрируется рост заболеваемости.

– Закрывать ли школы? Нужны ли досрочные каникулы?

– Это болезненный вопрос для многих родителей. Кроме того, снижается уровень образования. Сегодня мы опять говорим о каких-то условных экзаменах в конце года. Я боюсь, что в школах не очень эффективно работают те средства инфекционного контроля, которые должны были бы работать: это использование масок, визиров и т.д. Если эти средства не работают, нужны более серьезные меры.

– Школы можно было бы закрыть, досрочно отправив детей на каникулы?

– Учитывая растущий уровень заболевания, скорее всего, да. Это стоит обсуждать.

2

– Когда появится эффект от вакцинации?

– Ой, боюсь, что очень нескоро. Уровень вакцинации в Эстонии сейчас менее 2%. Если продвигаться вперед такими же маленькими шажками, преодолевая за месяц пространство в 1,5%, если поставки вакцины не увеличатся и не стартует массовая вакцинация, то надеяться на лучшее сложно. 

Боюсь, что сейчас не приходится надеяться на то, что вакцинация победит или вытеснит вирус к концу мая – к тому моменту, когда он начнет утихать как сезонный вирус.

2

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: вакцинируйтесь тем, что не рекомендовано? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: TAIRO LUTTER/
  • Стоит ли учителям 70+, равно как и всем представителям старшей возрастной группы, бояться вакцины AstraZeneca?
  • Почему школьные коллективы решено прививать именно этой вакциной? Кто принимает такие решения?
  • Могут ли взрослые педагоги и представители групп риска отказаться от препарата AstraZeneca в пользу другой вакцины?
  • Будут ли отказников снимать с очереди?
  • По некоторым данным, эффективность AZ невысока, к тому же препарат не работает против мутаций. Насколько такая вакцинация будет полезна  эстонскому обществу?
  • Опросы в Нарве ясно показали, что люди почтенного возраста хотят прививаться вакциной Sputnik V. Министр Кийк заявил: не ждите «Спутника», он придет не скоро, вакцинируйтесь тем, что есть. Как можно убедить людей вакцинироваться тем, что не рекомендовано?
  • Почему в Эстонии не обсуждается возможность коммерческой вакцинации?
  • Уровень заболеваемости в стране по-прежнему высок, точечный локдаун не помог, а, скорее, оказал медвежью услугу. Когда ситуация начнет выравниваться?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back